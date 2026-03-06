Aktion „BibelStern“: 43.000 Bibeln für Indonesien

Im Advent hatte die Stiftung Bibel Liga zu Spenden für Indonesien aufgerufen. Dabei kam eine Rekordsumme zusammen.

Seit 2005 sammelt die Stiftung Bibel Liga in der Adventszeit Geld für die Bibelverbreitung und Bibelkurse in 40 Ländern. Im vergangenen Jahr kamen dabei 302.350 Euro für die Arbeit in Indonesien zusammen – rund 75.000 Euro mehr als 2024, heißt es in einer Pressemitteilung. 235 Gemeinden, Gruppen und Einzelspender hätten zu diesem „Rekordergebnis“ beigetragen.

Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Zwar garantiert die Verfassung Religionsfreiheit, doch Muslime, die beginnen, Jesus nachzufolgen, müssen laut Bibel Liga „mit Verfolgung und Anfeindung rechnen“. In Teilen Indonesiens herrsche großer Mangel an Bibeln. „Es gibt Gegenden, in denen nur 50 Prozent der Christen eine Bibel haben“, erklärt Assaf Imanuel, Leiter der Bibel Liga in dem südostasiatischen Land. Sieben Euro ermöglichten einer Person in Indonesien die Teilnahme an einem Bibelkurs und die erste eigene Bibel. Zudem soll die Spendenaktion die Ausbildung von Kleingruppenleiterinnen und -leitern finanzieren.