„Evangelikale für Harris“: Wahlwerbung gegen Trump – mit Billy Graham

In einem Wahl-Werbespot stellt die Organisation „Evangelicals for Harris“ Aussagen des 2018 verstorbenen evangelikalen Predigers Billy Graham Zitaten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegenüber. Letzterer kommt dabei „aus christlicher Sicht“ nicht gut weg, analysiert Jörn Schumacher im christlichen Medienmagazin PRO. Während Graham zu Demut mahnte und sich gegen Geldgier und Egozentrik aussprach, beleidige Trump in den verlinkten Videos Frauen und rühmte sich als „Auserwählter“.

Gegen das Video hat die Billy Graham Evangelistic Association laut PRO Klage eingereicht. Billy Grahams Sohn Franklin Graham erklärte auf der Plattform X, sein Vater habe 2016 Donald Trump unterstützt und würde dies, wenn er noch lebte, immer noch tun. Franklin Graham selbst hatte sich wiederholt positiv über Donald Trump geäußert und zum Beispiel dessen Forderung unterstützt, einen Einwanderungsstopp für alle Muslime in die USA zu verhängen. Kirchenvertreter protestierten dagegen. Im Juli sprach er beim Wahlkonvent der Republikaner und trat zuletzt Ende September zusammen mit Trump in Florida auf.

Donald Trump (r.) und Franklin Graham (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci)

Die „Evangelicals for Harris“ sähen der Klage gelassen entgegen, heißt es. Das Video enthalte keine Urheberrechtsverletzungen, teilten deren Anwälte mit. Trumps Worte würden biblisch beleuchtet. Franklin Graham wisse, dass er die Worte Jesu Christi nicht verwenden könne, um Trump zu verteidigen oder zu rechtfertigen.

