Über 80-jährige Nonnen besetzen ehemaliges Kloster

Seit Wochen sorgen drei Nonnen in Österreich für Aufsehen: Sie halten ihr früheres Kloster bei Salzburg besetzt – gegen den Widerstand der Kirche.

Im österreichischen Elsbethen (Salzburg) haben mehrere Nonnen im Alter zwischen 80 und 86 Jahren das Seniorenheim verlassen und ihr ehemaliges Kloster Schloss Goldenstein besetzt.

Wie der Spiegel berichtet, wollten die Frauen nicht länger im Altersheim leben. Stattdessen entschieden sie sich für die Rückkehr ins Kloster und verschafften sich Zutritt zum leer stehenden Gebäude. Demnach widersetzen sich die drei Augustiner-Chorfrauen Bernadette, Regina und Rita kirchlichen Anordnungen. Sie berufen sich auf ihr Lebensrecht und ihre spirituelle Verbundenheit mit dem Ort.

Laut Tagesspiegel forderte der für die Nonnen zuständige Leiter des Stifts Reichersberg, Propst Markus Grasl, vergeblich die Rückkehr ins Pflegeheim. „Es gibt eine gewisse Ratlosigkeit“, sagte Grasls Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Unterstützer und Unterstützerinnen kümmern sich um die über 80-jährigen Frauen – von der Pflege bis zu den Lebenshaltungskosten.

Die Nonnen lebten jahrzehntelang in dem Kloster nahe der bayerischen Grenze und arbeiteten in der angeschlossenen Mittelschule. Doch die Klostergemeinschaft schrumpfte. Anfang 2024 wurde sie offiziell aufgelöst. Die Aktion hat in Österreich für mediales Aufsehen gesorgt. Die Behörden wurden informiert, doch bislang verläuft die Situation ruhig.

In einem eingerichteten Instagram-Kanal sieht man den Alltag der drei Nonnen. Inzwischen folgen dem Kanal über 37.000 Menschen.

Quellen: spiegel.de, tagesspiegel.de, ORF, katholisch.de