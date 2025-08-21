Texas wollte die Zehn Gebote in Klassenzimmern zeigen – ein Richter hat das verboten. Der Streit um Religion an US-Schulen eskaliert.

Darf der Staat religiöse Botschaften in Schulen verordnen? Im US-Bundesstaat Texas sollten ab September in jedem Klassenzimmer die Zehn Gebote hängen (Jesus.de berichtete). Ein Richter hat dies jetzt per einstweiliger Verfügung untersagt. Bundesrichter Fred Biery erklärte, das im Juni beschlossene Gesetz verstoße gegen das Prinzip der Religionsfreiheit.

Ab dem 1. September hätte in jedem Klassenzimmer in Texas ein Poster oder eine umrahmte Darstellung mit den biblischen Zehn Geboten hängen sollen. Mehrere Eltern hatten gegen das Gesetz geklagt. Laut Medienberichten will der Bundesstaat Texas die Verfügung des Bundesrichters anfechten.

Der republikanische Gouverneur Greg Abbott hatte argumentiert, die Gebote seien ein «historisches Dokument» für die Geschichte und den Charakter der USA. Richter Biery befand, das staatlich angeordnete Zeigen der Zehn Gebote würde Druck ausüben auf Schüler, vom Staat bevorzugte religiöse Inhalte zu verehren oder zumindest hinzunehmen und ihre eigenen Überzeugungen zu unterdrücken.

Trennung von Staat und Kirche bröckelt

Der Streit um das Verhältnis von Kirche und Staat ist ein gesellschaftspolitischer Dauerbrenner in den USA. Auch in den Staaten Louisiana und Arkansas befassen sich Gerichte mit Kontroversen um die Zehn Gebote in Schulen. Es wird erwartet, dass am Ende das Oberste Gericht der USA entscheidet.

Das Gericht hatte sich vor Jahrzehnten gegen Vorschriften zum verordneten Bibellesen und zum organisierten Gebet in staatlichen Schulen ausgesprochen. In den vergangenen Jahren schwächten US-Gerichte die Trennung von Kirche und Staat eher ab.