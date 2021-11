Baptisten: Michael Noss als Präsident wiedergewählt

Michael Noss bleibt Präsident des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Der Bundesrat bestätigte ihn mit großer Mehrheit im Amt.

Noss erhielt 90,5 Prozent der Stimmen. Corinna Zeschky wurde durch das Präsidium als seine Stellvertreterin bestätigt. Turnusgemäß endete die Wahlperiode von sechs der 13 Präsidiumsmitglieder. Neu in das Gremium gewählt wurden die Pastorin der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin-Steglitz Natalie Georgi und die Pastorin Patricia Kabambay-Nkossi von der internationalen BEFG-Gemeinde New Life Church in Düsseldorf.

Neben Michael Noss und Corinna Zeschky wiedergewählt wurden der Vizepräsident des Landgerichts in Braunschweig Eckart Müller-Zitzke und die Dozentin an der Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest, Andrea Kallweit-Bensel. Mitglieder des Präsidiums bleiben Pastorin Lea Herbert, die Pastoren Volker Bohle, Veit Claesberg und Dirk Zimmer, die Trauerrednerin Dorothee Oesemann, die Juristin Cornelia Gerlach und Alexander Rockstroh, Geschäftsführer vom ChristusForum im BEFG.