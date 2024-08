Bedford-Strohm warnt vor einseitigem Blick auf Nahost-Krieg

Der Vorsitzende des Weltkirchenrats, Heinrich Bedford-Strohm, hat mit Blick auf den Krieg in Israel und Gaza dazu gedrängt, das Leid auf beiden Seiten zu sehen.

«Die Verzweiflungsschreie der Bombenopfer in Gaza klingen genauso durchdringend wie die der Hamas-Opfer in Israel», heißt es einem Beitrag des früheren Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für die in Berlin erscheinende Zeitschrift «Zeitzeichen» (August-Ausgabe): «Immer wieder habe ich mit einiger Fassungslosigkeit wahrgenommen, wie Menschen, die guten Willens sind und gegen Unrecht aufbegehren, das Leid der anderen völlig ausblenden.»

Menschen protestierten mit «guten Gründen gegen das Unrecht, das den Palästinensern in der Vergangenheit angetan worden ist und ihnen durch Siedlergewalt und völlig unverhältnismäßige israelische Bombardements heute angetan wird», fügte Bedford-Strohm hinzu: «Aber wie kann es sein, dass bei manchen von ihnen keinerlei Betroffenheit gegenüber brutalen Morden und Geiselhaft der Hamas mit so vielen unschuldigen israelischen Opfern zu spüren ist, ja einige sogar Freudentänze darüber aufführen?»

„Weltweiter Antisemitismus“

Menschen stünden angesichts von weltweitem Antisemitismus und kontinuierlichen Vernichtungsdrohungen nach den Hamas-Morden mit guten Gründen an der Seite Israels, so der frühere bayerische Landesbischof: «Aber wie kann es sein, dass unter ihnen so wenig sichtbares Entsetzen angesichts des unfassbaren Leids zum Ausdruck kommt, das den Menschen in Gaza durch monatelange Bombardements mit mutmaßlich 35 000 Toten – viele davon Kinder – angetan worden ist und das mit legitimer Verteidigung nichts mehr zu tun hat?»

Der Weltkirchenrat sieht sich regelmäßig mit dem Vorwurf konfrontiert, einer pro-palästinensischen Position zuzuneigen. Dazu hatte Bedford-Strohm in einem Interview mit dem epd („Antisemitismus ist keine Meinung“) im vergangenen Herbst gesagt: „Die brutalen und durch nichts zu rechtfertigenden Morde der Hamas verurteilen wir scharf. Wir haben überhaupt kein Verständnis dafür, wenn irgendwo diese brutalen Morde gegen unschuldige Menschen gerechtfertigt werden oder man sich sogar darüber freut. Das stößt mich ab!“

Trotzdem, so Bedford-Strohm, dürfe und müsse man auch an die leidenden Zivilisten in Gaza denken. Gegenüber der WELT betonte er im November vergangenen Jahres, er habe einerseits „ganz klar“ gesagt, „dass die Massaker der Hamas schrecklichster Terror sind und dass sich die Hamas damit auf eine Stufe mit dem IS stellt“. Andererseits müsse er berücksichtigen, dass Mitgliedskirchen im Nahen Osten „[…] ihren Protest darüber zum Ausdruck bringen, wie sehr Zivilisten unter den israelischen Militärschlägen leiden und wie ja auch christliche Kirchen dabei zerstört worden sind“. Palästinensische Christen würden „das Handeln der Hamas viel näher“ als er selbst erleben.

Der ÖRK, auch als Weltkirchenrat bekannt, umfasst 352 Kirchen verschiedener Konfessionen aus mehr als 120 Ländern, die weltweit über 580 Millionen Christinnen und Christen vertreten. Die katholische Kirche ist nicht Mitglied, arbeitet mit dem Weltkirchenrat aber zusammen.