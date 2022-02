Bilanz: Weihnachten im Schuhkarton beschenkt 10,5 Millionen Kinder

Mehr als 10,5 Millionen Pakete hat die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im vergangenen Jahr gesammelt. Die Initiatoren wollen dadurch auch das Umfeld der Kinder positiv prägen.

Seit 1993 seien mehr als 196 Millionen Schuhkartongeschenke an Kinder in über 160 Ländern und Regionen verteilt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Im deutschsprachigen Raum wurden im Vorjahr insgesamt 389.300 Schuhkartons gepackt (Jesus.de berichtete).

„Jedes einzelne Kind zählt, denn ein kleiner Schuhkarton gefüllt mit tollen Aufmerksamkeiten kann der Beginn einer großen Veränderung sein“, sagte der Leiter für „Weihnachten im Schuhkarton“ im deutschsprachigen Raum, Alexander Becker. „Wir erleben immer wieder, wie diese hoffnungsvolle Botschaft nicht nur das Leben der Kinder verändert, sondern ihr ganzes Umfeld positiv prägt.“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse.

