Fast 390.000 Kinder freuen sich über Schuhkartongeschenke

Fast 500 Kirchengemeinden beteiligten sich an der 26. Auflage von „Weihnachten im Schuhkarton“. Gepackt wurde für bedürftige Kinder in Rumänien, Polen, Moldawien und Litauen.

- Werbung -

Von den insgesamt 389.331 Geschenkkartons im deutschsprachigen Raum wurden nach Angaben der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse 12.471 online gepackt. Dabei konnten die Teilnehmenden der Basisausstattung eines Schuhkartons ein besonderes Geschenk hinzufügen.

Die gefüllten Kartons wurden an über 4.700 Abgabeorten entgegengenommen. In Deutschland, Österreich, Liechtenstein, der Schweiz und Südtirol hätten annähernd 500 Kirchengemeinden an der Aktion teilgenommen, heißt es. Dies seien fast 100 mehr als im Jahr 2020. Fast 2.500 Freiwillige hätten die Schuhkartongeschenke versandfertig gemacht.

Weihnachtsgebäck in Schuhkartons

- Werbung -

Erstmals unterstützten auch 30 Bäcker und Konditoren im Rahmen der neuen Initiative „Backen & Packen“ (Jesus.de berichtete) die Geschenkaktion. Bei diesem Projekt konnten die Bäckereien ihr Weihnachtsgebäck in besonderen Geschenkboxen verkaufen. Die leeren Boxen konnten die Kunden im Anschluss mit Geschenkartikeln für „Weihnachten im Schuhkarton“ befüllen und bei den Abgabestellen abliefern.

Die weltweiten Zahlen der Sammelaktion werden im Laufe des Januars erwartet.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 9,2 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.

- Werbung -

Link: Hier geht es zur Pressemitteilung von Samaritan’s Purse.