Chaos, Ungewissheit, Schmerz: Vom richtigen Umgang mit Leitungs-Herausforderungen

Menschen mit Leitungsverantwortung stehen vor vielfältigen, teils negativ empfundenen Herausforderungen. Craig Groeschel, Gründer und Leiter der Life.Church in Oklahoma, identifiziert drei davon und erklärt, wie man positiv mit ihnen umgeht.

Für Life-Church-Pastor Craig Groeschel sind es drei Dinge, mit denen Leitungspersonen sich regelmäßig konfrontiert sehen: Chaos, Ungewissheit und Schmerz – alle drei negativ besetzt. Doch für Entwicklung und Wachstum seien alle drei unabdingbar. Nur so könne Wachstum stattfinden.

Groeschel beginnt in seinem Vortrag auf dem Willow-Leitungskongress mit dem Thema „Chaos“. Jeder wünsche sich, dass die Dinge unkompliziert laufen. „Wir hassen alles, was nach Chaos aussieht“, so Groeschel. Aber: „Wenn wir Wachstum wünschen, dann müssen wir auch etwas Chaos aushalten. Wer Chaos verhindern will, wird Wachstum behindern.“

„Ihr könnt alles kontrollieren – oder wachsen“

Zu viele Regeln behinderten den Fortschritt. „Ihr könnt alles kontrollieren – oder wachsen.“ Beides zusammen gehe nicht. Dies habe er auch selbst lernen müssen. Deshalb solle sich jeder Leitende die Frage stellen: „Wo muss ich Kontrolle abgeben?“

Die zweite Herausforderung sei die Ungewissheit. Aber Unvorhersehbares bringe immer auch große Möglichkeiten mit sich. „Einige der wichtigsten Dinge, die wir als Gemeinde getan haben, waren nicht Teil unseres Fünf-Jahresplans“, erklärt Groeschel.

Groeschel: Fehler gehören dazu

So sei zum Beispiel die Bible-App „YouVersion“ nicht geplant gewesen. Ebenso wenig eine Online-Plattform für Gemeinden. „Wir haben es getan, weil sich plötzlich die Möglichkeit dazu aus dem Glauben heraus ergab.“ Es sei schlimmer, nichts zu tun, als zu handeln und Fehler zu machen.

Auf dem Höhepunkt der Coronakrise, mitten im Lockdown, habe man sich entschieden, ein Gemeindezentrum in Colorado Springs zu bauen. „Wartest du auf die absolute Gewissheit, bevor du etwas tust?“, fragt Groeschel. „Dann wird es immer zu spät sein.“

„Wenn du nicht leidest, dann leitest du auch nicht richtig“

Der schwierigste Punkt für Leitende sei der „Schmerz“, meint Groeschel. Mit dem Erfolg kämen Unterstützer, aber auch Kritiker. Mehr Einfluss bedeute mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Herausforderungen, Verantwortung und Sorge um die Menschen.

„Wenn du nicht leidest, dann leitest du auch nicht richtig“, glaubt Groeschel und ergänzt: „Der Unterschied, wo du jetzt stehst und wo du stehen könntest, ist häufig die eine schmerzhafte Entscheidung, die du nicht treffen willst.“

Wir lebten in Zeiten der Ungewissheit, sagt der Pastor. Aber wenn die Welt dunkler werde, strahle das Licht umso heller.

Craig Groeschel ist Pastor der Life.Church in Oklahoma. Diesen Vortrag hielt er im August 2021 beim World Leadership Summit. Er wurde auf dem Willow-Leitungskongress in Leipzig als Video gezeigt.

