China sperrt Onlinekonten wegen christlicher Inhalte

Seit dem 1. März gelten in China neue Gesetze, die das Veröffentlichen religiöser Inhalte unter strikte staatliche Kontrolle stellen. Die christliche Hilfsorganisation Open Doors hat mit betroffenen Christen über die Auswirkungen gesprochen.

Die neuen Gesetze schreiben eine staatliche Genehmigung vor, wenn religiöse Inhalte auf Webseiten oder in Sozialen Medien öffentlich gemacht werden sollen. Ein Beobachter schildert Open Doors, dass die Christen „kreative Wege“ entwickelt hätten, um sich weiterhin über „WeChat“, eine der populärsten Messenger-Apps in China, über ihren Glauben austauschen zu können. „Sie spielen mit kodierten Worten in verschlüsselter Sprache, um heikle Wörter zu vermeiden und so zu verhindern, dass sie wegen der Veröffentlichung ‚illegaler Inhalte‘ gesperrt oder gelöscht werden.“

Eine lokale Kontaktperson von Open Doors berichtet, um der Zensur zu entgehen, würden für virtuelle Treffen verschiedene Kommunikationsplattformen abwechselnd genutzt. In Texten und mündlichen Gesprächen sei die Wortwahl vorsichtiger. Christliche öffentliche Konten in den Sozialen Medien würden gesperrt.

In einigen Provinzen seien Online-Gottesdienste laut Open Doors mittendrin unterbrochen worden, ohne dass die Verbindung wiederhergestellt werden konnte. Die Kirchenmitglieder vermuten, dass bei den Treffen bestimmte Schlagwörter genannt wurden, auf die das System reagiert hat. Ähnliche Berichte hätte es schon teilweise vor der Einführung der neuen Verordnung gegeben, schreibt Open Doors.

Link: Hier findest du die Pressemitteilung von Open Doors.