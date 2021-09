Christians for Future erhöhen Druck auf Kirchen

Eine bundesweite Forderungskampagne soll die Leitenden in Kirchen und Gemeinden zu mehr Engagement bewegen. Der bisherige Einsatz für das Klima reicht der christlichen Umweltschutzbewegung nicht aus.

- Werbung -

Die Christians for Future (C4F) haben zwölf Forderungen zur Klimagerechtigkeit ausgearbeitet und überreichen diese heute an Kirchenleitende in ganz Deutschland. Wie die Bewegung über ihre sozialen Kanäle bekannt gab, soll der Forderungskatalog an die Leitungen der Landeskirchen, Diözesen und Freikirchen übergeben geben. C4F würdigt die Unterstützung der Klimabewegung durch die Kirchen und die vielen positiven Beispiele für politisches Engagement für Klimagerechtigkeit. Sie kommen aber zum dem Schluss, dass es nicht ausreiche. Deshalb wenden sich die Christians for Future nun mit zwölf Punkten zum Thema Klima an die Kirchen.

Zentrale Forderungen sind: eine stärkere Einmischung der Kirchen in die Politik bezüglich des Themas Umweltschutz, Klimaneutralität der Kirchen bis 2030, keine Investitionen der Kirchen mehr in Unternehmen, die mit Öl, Gas und Kohle Umsatz machen und Klimagerechtigkeit soll in der Gemeindearbeit zum ständigen Thema gemacht werden.

Die Christians for Future sind überkonfessionell und ein Teil der globalen For-Future-Bewegung. Andere Gruppen der For-Future-Bewegung, Theologinnen und Theologen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Leitungspersonen von Orden und Verbänden und andere bekannte Personen unterstützen die Forderungen und haben mitunterzeichnet.

- Werbung -

Alle Forderungen in Originalversion aufgelistet:

Die Prophetische Stimme der Kirchen

1. Die Kirchenleitungen zeigen sich solidarisch mit den Forderungen von Fridays For Future Deutschland und kommunizieren dies öffentlichkeitswirksam durch Worte und Taten.

- Werbung -

2. Die Kirchenleitungen stehen zusammen mit anderen Religionsgemeinschaften auf nationaler und regionaler Ebene in regelmäßigem strukturierten Austausch mit der Klimagerechtigkeitsbewegung mit dem Ziel, sich gemeinsam für Klimagerechtigkeit einzusetzen.

3. Die Kirchenleitungen auf nationaler und regionaler Ebene machen mit regelmäßigen öffentlichkeitswirksamen Aktionen, zum Beispiel persönlicher Beteiligung an Demonstrationen zum Globalen Klimastreik, Menschenketten für Klimagerechtigkeit, Mahnwachen oder ähnlichem, auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam.

4. Die Kirchenleitungen suchen das persönliche Gespräch mit der Politik und fordern einen deutlichen Wandel hin zu klimagerechter Politik.

5. Die internationale ökumenische Zusammenarbeit und weltkirchliche Solidarität auf den unterschiedlichen kirchlichen Ebenen wird gestärkt in Bezug auf die gemeinsame Herausforderung der globalen Klima- und Umweltkrise, die viele Länder in Afrika, Lateinamerika, Asien und Ozeanien besonders hart trifft.

Umstellung des eigenen Handelns in den Kirchen

6. Die Landeskirchen und (Erz-)Bistümer setzen sich das Ziel, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Haushaltsplanungen und Investitionsentscheidungen werden an diesem Ziel ausgerichtet.

7. Die Landeskirchen und (Erz-)Bistümer stellen sicher, dass alle land- und forstwirtschaftlichen Flächen in kirchlichem Besitz bis 2035 klimapositiv und nach den Kriterien des Ökolandbaus bewirtschaftet werden. Neuverträge werden ab sofort nach diesen Kriterien abgeschlossen. Auf den Einsatz von Torf wird ab sofort verzichtet.

8. Die Landeskirchen und (Erz-)Bistümer verpflichten sich auf Divestment (Ausschlusskriterien für Geldanlagen) von Kohle, Öl und Gas und verkünden diese Verpflichtung öffentlichkeitswirksam.

9. Alle (Erz-)Diözesen und Landeskirchen schaffen pro 100.000 Kirchenmitgliedern eine Vollzeitstelle im Umwelt- und Klimabereich. Auf nationaler Ebene richten die Kirchen Kompetenzstellen Klimaneutralität ein.

Bewusstseinswandel innerhalb der Kirchen

10. Die Kirchenleitungen fördern kooperative Bündnisse, die das Engagement für Klimagerechtigkeit in den Kirchen vorantreiben, wie das Ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit.

11. Die Kirchenleitungen stellen sicher, dass das dringende Handeln zur Bewahrung der Schöpfung in der pastoralen Arbeit und Ausbildung grundgelegt ist. Dafür organisieren sie verpflichtende Fortbildungen für alle Hauptamtlichen zum Thema Klimakrise.

12. Die Kirchenleitungen fördern verstärkt Schöpfungsverantwortung in Liturgie

und Spiritualität. Zusätzlich beteiligen sich die Kirchen an dem Bemühen,

pastorale Antworten auf die große Sorge und Zukunftsangst vieler Menschen

zu bieten und schaffen seelsorgerische Angebote für interessierte

Aktivist*innen.

Dateien: