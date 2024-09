„Den Sonntagsgottesdienst abschaffen? Auf keinen Fall.“

Lohnt sich ein Gottesdienst für sieben Personen? Leere Kirche, das ist es nicht wert, sagen Kritiker. Pfarrerin Carla Maurer erwidert: „Die Kirche ist nicht leer. Jeder Mensch ist mehr als genug.“

Carla Maurer ist Pfarrerin im schweizerischen St. Gallen, hat aber zuvor elf Jahre in der Swiss Church London gearbeitet. In einer Kolumne für das Tagblatt kritisiert sie die Forderungen nach einer Abschaffung des Gottesdienstes am Sonntagmorgen. Kaum kehre man der Schweiz ein paar Jahre den Rücken, wollten einige reformierte Kollegen und Kolleginnen den Sonntagsgottesdienst abschaffen, schreibt sie. Das „geht gar nicht.“

Wenig anfangen kann Maurer mit der Aussage, es käme ja „keiner“ mehr, die Bänke seien „leer“. „Wenn ich sonntags in die Kirche gehe, möchte ich wertgeschätzt und wahrgenommen werden. Ich bin nicht ’niemand‘. Die Kirchenbank ist nicht ‚leer‘, wenn ich dasitze, und mein Menschsein ‚lohnt‘ sich allemal. Jeder Mensch ist mehr als genug.“

In London habe sie früher so manche Andacht mit einem Hinweis auf die geringe Zahl der Anwesenden begonnen, bis ein Besucher ihr erklärte, sie solle sich „auf die Anwesenden statt auf die Abwesenden konzentrieren.“

Weiterlesen im Tagblatt