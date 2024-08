Deutscher Spendenmonitor: Christen geben gerne

Kirchenmitglieder spenden laut dem Deutschen Spendenmonitor mehr als Menschen ohne Religionszugehörigkeit – und engagieren sich häufiger ehrenamtlich.

Von in Deutschland Lebenden erfassten rund 39 Millionen Kirchenmitgliedern spendeten mehr als 56 Prozent, Menschen ohne Religionszugehörigkeit 46 Prozent, teilte der Deutsche Fundraising Verband am Mittwoch in Berlin mit. Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge 5.000 Internetnutzer zwischen 16 und 70 Jahren in Deutschland analysiert.

- Werbung -

Betrachte man die Altersgruppe über 60 unter den Christinnen und Christen, steige die Zahl der Spendenden auf 62 Prozent im Vergleich zu 52 Prozent unter den Konfessionslosen. Spendende Christinnen und Christen seien mit 45 Prozent in der Gesamtbevölkerung auch ehrenamtlich überdurchschnittlich engagiert, hieß es weiter. Bei Konfessionslosen sind es den Angaben zufolge 39 Prozent.

Professor Tom Neukirchen, Fundraising-Experte und Beirat des Deutschen Fundraising Verbandes weist darauf hin, dass die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland immer schneller schrumpft: Es gibt immer mehr Austritte und immer weniger Taufen. Zugleich gebe es, historisch gewachsen, eine Vielzahl christlicher Hilfswerke, die Spenden sammeln – und in Zukunft in einem immer stärkeren Wettbewerb untereinander um diese schrumpfenden und alternden Zielgruppen stünden. „Es erscheint für Fundraiser vielversprechender, den richtigen Spendenansatz für nicht-religiöse Menschen um 40 zu finden. Da besteht noch viel Luft nach oben“, so Neukirchen.

Starke Spendenbereitschaft auch unter Muslimen

Auch Muslime in Deutschland zeigten ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement: 55 Prozent der Menschen islamischen Glaubens seien Spenderinnen und Spender. 52 sind laut Teilergebnis des Deutschen Spendenmonitors ehrenamtlich engagiert.

Die Kultur des Gebens ist nach Aussage der Geschäftsführerin des Deutschen Fundraising Verbandes, Larissa Probst, «weniger etwas spezifisch Christliches und korreliert mehr mit religiösen Werten wie gelebter Solidarität, Nächstenliebe und Verantwortung für Dritte, die viele Religionsgemeinschaften so oder ähnlich predigen.»