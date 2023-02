Deutschland betet für die Ukraine

- Werbung -

Mehrere christliche Kirchen und Gemeinschaften haben anlässlich des Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar zum gemeinsamen Gebet für den Frieden aufgerufen. Wer teilnehmen möchte, kann aus mehreren Liturgie- bzw. Gottesdienstvorschlägen auswählen. Außerdem können die Teilnehmenden ihre Gebetsveranstaltungen auf einer interaktiven Karte der Webseite „Deutschland betet“ eintragen. Die Initiative der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und der Evangelischen Allianz in Deutschland (EAD) lädt dazu ein, um 18 Uhr deutschlandweit vor Kirchen und Rathäusern zu beten und um 19.30 Uhr gemeinsam in einem Livestream.

Die Gottesdienstvorlagen stammen von der ACK, der EAD, der katholische Deutsche Bischofskonferenz, der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sowie der Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK). Unter dem Hashtag #pray4ukraine soll das vielstimmige Gebet im Internet sichtbar gemacht werden. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ermutigte in einer Videobotschaft, weder die Hoffnung auf den Frieden aufzugeben, noch in eigenen Bemühungen zum Einsatz für den Frieden nachzulassen.

Gottesdienstvorschläge:

Ökumenisches Friedensgebet Gottesdienstvorlage der ACK, der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD

Deutschland betet

Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK)