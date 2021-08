„Deutschland singt“: für Freiheit, Einheit & Hoffnung

- Werbung -

Auch in diesem Jahr heißt es am 3. Oktober wieder: „Deutschland singt“! Pünktlich zum Erntedankfest können interessierte Chöre, Bands und Künstler Teil einer gemeinschaftlichen Aktion sein. Die Veranstalter rufen dazu auf, an diesem Tag dezentral auf Marktplätzen im ganzen Land gemeinsam zu musizieren und damit den Zusammenhalt im ganzen Land zu stärken. Man wolle so außerdem Dankbarkeit für die friedliche Revolution und die Deutsche Einheit vermitteln und die Hoffnung für eine vielfältige Zukunft zu stärken. Das Singen solle unter den jeweiligen lokalen Hygiene-Verordnungen und mit Genehmigung stattfinden, heißt es auf der Website der Initiative.

Prominente Begleiter

Auch digital können Interessierte sich bei der „musikalischen Danke-Demo“ einbringen, indem sie ein Video einschicken, auf dem sie sich beim Singen der bis zu 10 ausgewählten Songs filmen. Diese Clips wollen die Veranstalter dann am 3.10. in ihren Live-Stream einbinden. Auch einige bekannte christliche Künstler sind bei der Aktion schon am Bord, zum Beispiel Samuel Rösch, Sarah Kaiser und Judy Bailey. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble.

Link: Zur Aktion „3. Oktober – Deutschland singt“