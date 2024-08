Die Arche: Hoffnung für benachteiligte Kinder

Kinder aus prekären Verhältnissen finden Hilfe in der Arche, einem christlichen Kinder- und Jugendwerk. Gegründet hat es ein Pastor.

Pastor Bernd Siggelkow gründete die Arche 1995 in Berlin. Der Verein betreibt dort eine Grundschule und Kindertagesstätten. Sein Credo: „Der Schlüssel zum Herzen eines Kindes sind Liebe und Beziehung.“ Mittlerweile unterhält die Arche nach eigenen Angaben Standorte in 32 Städten, darunter Hamburg, München, Potsdam, Düsseldorf und Frankfurt, um Kinder von der Straße zu holen und ihnen sinnvolle Freizeitmöglichkeiten zu bieten. Ableger gibt es in der Schweiz und in Polen.

In der Arche können die Kinder mit ihren Freunden spielen, bekommen Lernunterstützung und kostenloses Mittagessen. Im Videobeitrag erzählt der achtjährige Leandro, was ihn daran so begeistert. Auch sein Vater Zoltan und Einrichtungsleiter Samuel Kalmbach bemerken, wie sich Leandro weiterentwickelt.