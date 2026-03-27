Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen hat die Jahreslosung für 2029 bestimmt. Erstmals ist es ein Vers aus dem Buch Daniel.

Die Jahreslosung für 2029 lautet: „Du bist von Gott geliebt. (Daniel 9, 23). Dies hat die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) bekannt gegeben. Inhaltlich knüpft der Vers an das Jahr 2028 an, in dem ebenfalls die Liebe thematisiert wird (1. Korinther 13, 13).

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Die Tradition der Jahreslosung wurde im Jahr 1930 vom schwäbischen Pfarrer Otto Riethmüller begründet. Er wollte dem aufkeimenden Nationalsozialismus christliche Inhalte entgegensetzen. Die erste Jahreslosung im Jahr 1930 lautete: „Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht“ (Röm 1,16). Mit den viel älteren Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine hat die Jahreslosung nichts zu tun. Der Vers wird von der ÖAB ausgewählt. Ursprünglich war es eine rein „evangelische Angelegenheit“. Seit Ende der 60-er Jahre beteiligt sich jedoch auch die katholische Kirche an der Textauswahl.

„Gerade weil die Jahreslosungen einen langen Zeitraum betreffen, bleiben sie in schnelllebigen Zeiten wichtig“, sagte Oberkirchenrat Jörg Schneider. „Sie werden das Jahr über immer wieder herangezogen und in Überlegungen einbezogen und stellen somit einen hilfreichen Prüfstein dar.“

Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Bibellese bestimmt die Jahreslosung in einem Wahlverfahren. 23 Werke aus Deutschland und Nachbarländern wie Polen und der Schweiz engtdenden Delegierte, die jeweils zwei Bibelworte einreichen können, die seit mindestens fünf Jahren nicht mehr als Monatsspruch nominiert waren. In mehreren Sitzungen schließt die ÖAB immer mehr Verse aus, bis die Jahreslosung feststeht.

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