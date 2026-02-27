Lutherbibel beliebter als „Gute Nachricht“

Die Deutsche Bibelgesellschaft hat 2025 rund 263.000 Bibeln verbreitet – deutlich weniger als im Jahr davor. Wissenschaftliche Ausgaben und die Lutherbibel waren nicht vom Rückgang betroffen.

Rückläufig seien die Zahlen vor allem bei modernen Übersetzungen, teilte die Bibelgesellschaft mit. Die „Gute Nachricht“ verkaufte sich 43.000 Mal (2024: 59.000), die Basisbibel 86.000 Mal (2024: 100.000). Den größten Rückgang gab es bei fremdsprachigen Bibeln. Dort sanken die Zahlen von 66.000 auf 18.000 verkaufte Exemplare. Einen leichten Zuwachs auf 79.000 Exemplare verzeichnete dagegen die Lutherbibel (2024: 74.000).

- Werbung -

Ähnlich sieht es bei den wissenschaftlichen Ausgaben in den Ursprachen aus. Die „Biblia Hebraica Stuttgartensia“ und die „Biblia Hebraica Quinta“, das „Greek New Testament“ und das „Novum Testamentum Graece“ (Nestle-Aland) verkauften sich 28.000 Mal (+ 3.000). Dazu trug auch die neu erschienene 6. Auflage des Greek New Testament bei, heißt es. Der Bereich der Kinder- und Jugendausgaben blieb laut Bibelgesellschaft auf einem stabilen Niveau (132.000 Exemplare). Insgesamt sank die Zahl der verkauften gedruckten Bibeln von 333.000 auf 263.000 Exemplare.

Angesichts der grundlegenden Veränderungen in Kirche und Gesellschaft sei es keine Überraschung, dass die Zahlen nicht jährlich weiter nach oben gingen, sagt Dr. Christoph Rösel, Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft. Man werde die Entwicklungen genau beobachten und analysieren. „Als Deutsche Bibelgesellschaft werden wir auch in den kommenden Jahren alles daransetzen, innovative Wege zu finden, damit Menschen der Bibel in geeigneter Sprache und Form begegnen können.“ So hätten besonders digitale Bibel-Angebote in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. „Die Zahl der Zugriffe auf unsere Bibeltexte in Web und App sind im vergangenen Jahr um knapp 4 Millionen auf insgesamt 16 Millionen gestiegen“, so Rösel.

>>>> Die Deutsche Bibelgesellschaft übersetzt die biblischen Schriften, entwickelt und verbreitet Bibelausgaben. Sie ist eine eigenständige Stiftung.

Weiterlesen: