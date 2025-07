„Bin begeistert“: Ministerpräsident Kretschmann lobt Bibelgesellschaft

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat bei einem Besuch die Arbeit der Deutschen Bibelgesellschaft gewürdigt. Sein Appell: „Machen sie weiter so!“

Im Mittelpunkt des Besuchs des Ministerpräsidenten bei der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart stand die Vorstellung der Arbeitsfelder Bibelübersetzung, Bibelverbreitung und Bibelbegegnung, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bibelgesellschaft. Einen Schwerpunkt bildeten dabei die wissenschaftlichen Bibel-Ausgaben in den Ursprachen Hebräisch und Griechisch. Daneben wurde die „Einfach Bibel“ vorgestellt, eine neue Bibel-Ausgabe in einfacher Sprache. Sie richtet sich besonders an Jugendliche, die auf einen barrierearmen Zugang zu biblischen Texten angewiesen sind.

„Die Bibel ist das meistübersetzte, meistgedruckte, meistverlegte und hoffentlich meistgelesene Buch der Geschichte“, so Kretschmann. Die Bibelgesellschaften hätten daran einen wesentlichen Anteil. „Sie machen die Bibel immer wieder neuen Generationen zugänglich und öffnen damit unzähligen Leserinnen und Lesern sowie Hörerinnen und Hörern den Zugang zu Gottes Wort.[…] „Ich bin begeistert und angetan von Ihrer Arbeit, machen Sie weiter so!“

Ebenfalls am Mittwoch besuchte Kretschmann auch das Katholische Bibelwerk.

Die Deutsche Bibelgesellschaft mit Sitz in Stuttgart ist eine eigenständige Stiftung. Sie übersetzt die biblischen Schriften und entwickelt und verbreitet Bibelausgaben. Zusammen mit der EKD gibt sie die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1483-1546) heraus. International verantwortet sie die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen. Neben Bibelausgaben finden sich im Programm weitere Bücher und Medien rund um das Thema Bibel.