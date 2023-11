Digitales Gedenken am Ewigkeitssonntag

Am 26. November gedenken die evangelischen Kirchen in Deutschland ihrer Verstorbenen. Aus diesem Anlass lädt das Portal „Trauernetz“ zu einer Chatandacht ein.

Das Onlineportal Trauernetz lädt am Ewigkeitssonntag (26. November) um 18 Uhr zu einer Chatandacht ein. Die Andacht soll die traditionellen Gemeindegottesdienste zum Ewigkeitssonntag ergänzen, der in einigen Regionen auch Totensonntag genannt wird. Bis zum 24. November (12 Uhr) können die Namen von Verstorbenen in ein digitales Trauerbuch eingetragen werden.

Die Andacht beginnt mit einem Video, das eine kurze Eingangsliturgie und das Gedenken an die Verstorbenen umfasst, deren Namen dann eingeblendet werden. Währenddessen ist der Chat aktiv, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurze Gebete oder Gedanken formulieren können, wenn der Name einer Person angezeigt wird, an die sie besonders denken möchten. Pfarerrin Maike Roeber und Pfarrer Ralf Peter Reimann gestalten die Andacht.

König Friedrich Wilhelm III. von Preußen führte 1816 für die evangelische Kirche in Preußen den Ewigkeitssonntag ein. Er wurde auf den Sonntag vor dem ersten Advent gelegt. Mit dem Ewigkeitssonntag endet das Kirchenjahr. Er ist quasi das evangelische Gegenstück zum katholischen Feiertag Allerseelen. Der Ewigkeitssonntag ist ein sogenannter stiller Feiertag.