Drei Millionen Menschen schauen „Die Passion“ auf RTL

Erstmals präsentierte RTL die Leidensgeschichte Jesu in modernem Gewand – mit Popsongs und Prominenten. Das Fernsehereignis in Zahlen.

Etwa drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Mittwochabend „Die Passion“ bei RTL gesehen. Das macht eine Quote von ungefähr elf Prozent aus, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten der AGF Videoforschung hervorgeht. Damit hat die Show Platz acht unter den TV-Sendungen mit der höchsten Sehbeteiligung des Tages erreicht.

Nach Angaben von RTL lag der Marktanteil in den Senderzielgruppen der 14- bis 59-Jährigen bei rund 15 Prozent. Vor Ort in der Essener Innenstadt verfolgten knapp 5.000 Menschen die Show.

860 Scheinwerfer sorgen für genug Licht

Mit Stoffbahnen umhüllte Stahlträger und die mit Teppichboden ausgelegte große Bühne boten Platz für die zwölfköpfige Band, einen 25-Personen-Chor, Boxentürme, Kameras und insgesamt 860 Scheinwerfer.

Daneben stand eine 36 Quadratmeter große LED-Wand, auf der sieben vorproduzierte Filme mit Songs und modernen Interpretationen der biblischen Passionsgeschichte eingespielt wurden. Acht Popsongs wurden live von einzelnen Stars des Ensembles auf der Bühne präsentiert. Zu den Titeln gehörten etwa „Hinterm Horizont geht’s weiter“ von Udo Lindenberg, „Irgendwas bleibt“ von Silbermond, „Still“ von Jupiter Jones, „Geboren, um zu leben“ von Unheilig und „Halt dich an mir fest“ von Revolverheld.

Hundert Menschen tragen Leuchtkreuz

Während der knapp zweistündigen Show trugen rund hundert Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft abwechselnd ein 250 Kilogramm schweres leuchtendes Kreuz quer durch die Essener Innenstadt zur Hauptbühne.

Foto: Friedrich Stark / epd-Bild Foto: Friedrich Stark / epd-Bild Foto: Friedrich Stark / epd-Bild

In sozialen Netzen war das Event unter „#DiePassion“ bereits während der Übertragung ein intensiv diskutiertes Thema. Es lag bei den Twitter-Trends noch vor „#Steinmeier“.