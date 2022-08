EKD-Ratsvorsitzende erhofft sich „Weckruf“ vom Welt-Ökumene-Gipfel

Zum ersten Mal seit über 70 Jahren tagt der Ökumenische Rat der Kirchen in Deutschland. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus ist sich sicher, dass es ein „historisches Ereignis“ wird.

Kurschus erhofft sich von der bevorstehenden Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) wichtige Weichenstellungen, etwa auch beim Thema Klimagerechtigkeit. Sie sei zuversichtlich, „dass von Karlsruhe eine Art Weckruf ausgehen wird“, sagte die westfälische Präses: „Was wir in diesem Jahr in Karlsruhe erleben werden, ist ein historisches Ereignis.“

Erstmals in der über 70-jährigen Geschichte des ÖRK tagt dessen höchstes Gremium in Deutschland. Zur 11. Vollversammlung des Weltkirchenrates vom 31. August bis 8. September werden rund 4.500 Gäste aus rund 120 Ländern in Karlsruhe erwartet. Neun Tage lang sollen auf der Tagung neben kirchlichen Themen aktuelle Zeitfragen wie die Folgen des Ukraine-Kriegs, die Corona-Pandemie und der Klimawandel besprochen werden.

Motto: „Die Liebe Christ bewegt, versöhnt und eint die Welt“

Das etwa alle acht Jahre stattfindende Event steht unter dem Motto „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“. Zu dem Treffen wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Die Vollversammlung wird auf Einladung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelischen Landeskirche in Baden, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), der Union der Protestantischen Kirchen von Elsass und Lothringen und der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz stattfinden. Zu dem Event ist auch eine Sonderbriefmarke erschienen.

An dem Ökumene-Gipfel will auch eine Delegation der russisch-orthodoxen Kirche und eine Delegation aus der Ukraine teilnehmen. Die russisch-orthodoxe Kirche mit mehr als 160 Millionen Mitgliedern ist seit 1961 ÖRK-Mitglied. Forderungen nach einem Ausschluss aus dem ÖRK wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurden bislang abgelehnt. Man setze auf Dialog, sagte der ÖRK.

Der Ökumenische Rat der Kirchen mit Sitz in Genf ist eine Gemeinschaft von 352 Kirchen, die nach eigenen Angaben weltweit über 580 Millionen Christinnen und Christen vertritt. Die katholische Kirche ist kein ÖRK-Mitglied, arbeitet aber mit dem Weltkirchenrat zusammen und sendet Beobachter nach Karlsruhe. Das höchste Gremium des Weltkirchenrates, wie der ÖRK auch genannt wird, tagte zuletzt 2013 im südkoreanischen Busan, davor 2006 im brasilianischen Porto Alegre.

In den aktuellen globalen Krisen soll der Gipfel auch neue Impulse für den christlichen Glauben vermitteln. Neben zahlreichen Diskussionsforen gibt es ein großes spirituelles Angebot von Gottesdiensten und Andachten, Bibelarbeiten und Gebeten. Die Stadt Karlsruhe und die Evangelische Landeskirche in Baden haben als Gastgeber zudem ein reichhaltiges Kulturprogramm vorbereitet.