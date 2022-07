El Salvador: Frau wegen Abtreibung zu 50 Jahren Haft verurteilt

Ein Gericht in El Salvador hat eine Frau aufgrund einer mutmaßlichen Abtreibung wegen Mordes verurteilt. Es ist nicht das erste Mal.

Ein Gericht in El Salvador hat eine 21-jährige Frau wegen Abtreibung zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Frauenrechtlerinnen übten Kritik: „Der salvadorianische Staat hat einmal mehr seine Wut an Frauen ausgelassen, die weder die Rechte noch die Voraussetzungen haben, um sich zu verteidigen“, erklärte Morena Herrera, Leiterin der feministischen Bürgerinnengruppe für die Entkriminalisierung der Abtreibung.

Die Organisation hatte die junge Frau während des Verfahrens begleitet und spricht von einer Fehlgeburt. Die damals 19-Jährige habe das Kind unbeabsichtigt verloren. Das Gericht verurteilte die Frau bereits am 29. Juni wegen Mordes. Die Gerichtsentscheidung wurde jedoch erst jetzt bekannt.

Abtreibung unterstellt

In El Salvador sind Abtreibungen grundsätzlich verboten. Der aktuelle Fall ist jedoch der erste, in dem ein Gericht die maximale Strafe von 50 Jahren verhängt. Immer wieder erhalten Frauen in El Salvador auch bei Fehlgeburten hohe Strafen. Häufig wird ihnen unterstellt, dass sie abgetrieben hätten.

Dies kritisierte Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte im November 2021 im Fall Manuela v. El Salvador. Manuela (ein Pseudonym; Anm. d. Red.) war 2008 zu 30 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem sie ihr Kind durch eine Fehlgeburt verloren hatte. Der behandelnde Arzt warf ihr eine Abtreibung vor, statt sie medizinisch zu behandeln, und zeigte sie bei der Polizei an.

Der Interamerikanische Gerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass der Staat El Salvador Manuela zu Unrecht kriminalisiert hatte. Ein medizinischer Notfall sei kein Anlass für eine Verurteilung. Die Richter und Richterinnen wiesen den Staat an, die Gesetze und Richtlinien zur Gesundheitsfürsorge zu überarbeiten.