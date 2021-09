Erntedank: Konfis backen Brot für die Welt

Die Spendenaktion „5000 Brote“ musste 2020 ausgesetzt werden. Dieses Jahr dürfen die Konfis wieder für einen guten Zweck backen.

- Werbung -

Ein Jahr lang musste die Aktion „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“ der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks weitestgehend pausieren. Aber in diesem Jahr können Konfirmandinnen und Konfirmanden wieder zusammen mit ihren lokalen Bäckereien Brot zugunsten des Hilfswerks „Brot für die Welt“ backen. Der Hauptaktionszeitraum liegt zwischen Erntedank (3. Oktober) und dem 1. Advent (28. November).

Anmeldung ist noch möglich

„Eine Anmeldung ist auch jetzt noch möglich, ganz kurzfristig“, versichert der Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche im Rheinland, Stefan Drubel, in einer Videobotschaft zur Aktion. Auch jenseits des Hauptaktionszeitraums könne jederzeit gebacken werden. Terminwahl und Ausgestaltung lägen in den Händen der Gemeinden und ihrer Partnerbetriebe vor Ort. Die Brote sollen dann im Gottesdienst oder bei einer anderen Gemeindeveranstaltung gegen Spende abgegeben werden. Mit dem Erlös werden dieses Mal drei Ausbildungsprojekte für Jugendliche in Indien, Äthiopien und Brasilien unterstützt.

Seit 2014 fast 200.000 Brote gebacken

Seit dem Kampagnenbeginn 2014 haben mehr als 50.000 Konfirmandinnen und Konfirmanden fast 200.000 Brote für den guten Zweck gebacken. Die Landesverbände des Bäckereihandwerks, die dieses Projekt auch als Werbung für ihr Handwerk begrüßen, haben die Mitglieder in den Bäckerinnungen über die Aktion informiert. Dies soll den Gemeinden helfen eine Bäckerei vor Ort für die Aktion zu gewinnen. Die Zutaten für das Brot sollen nach Möglichkeit von der Bäckerei gespendet werden. Gemeinden können dafür eine Spendenbescheinigung ausstellen.

Link: https://www.5000-brote.de/