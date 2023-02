Erweckung? 10 Tage Dauer-Lobpreis an US-Universität

Seit einer Woche beten und singen bis zu 3.000 Studenten an der Asbury-Universität im Bundesstaat Kentucky. Einige reisen aus dem Ausland an.

Was geschieht an der methodistischen Asbury-Universität im US-Bundesstaat Kentucky? Teilnehmende sprechen von einer Erweckung. Fest steht: Tausende, größtenteils Studierende, beten, singen und geben Zeugnis – und dies schon seit zehn Tagen. Der Unterricht läuft derweil weiter. Es begann am Mittwoch der vergangenen Woche im Anschluss an einen Gottesdienst. Über Social Media ging die Veranstaltung viral – und so zählte die Universität an einem Abend nach eigenen Angaben über 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. An der Asbury-Universität selbst sind nur rund 1.700 Personen eingeschrieben.

Das amerikanische Nachrichtenportal NBC berichtet, dass zwei Drittel der Teilnehmenden von Universitäten in Hawaii, Massachusetts, Illinois, Minnesota, Tennessee, Indiana und anderen Staaten stammten. Teilweise seien sogar Personen aus Kanada und Singapur angereist. Das 1.500 Menschen fassende Hughes Auditorium sei so voll gewesen, dass sich der Lobpreis auf vier weitere Gebäude ausgedehnt habe.

Der Hashtag #AsburyRevival hatte bis gestern nach Angaben der Nachrichtenseite Cincinnati.com rund 34,5 Millionen Views auf TikTok gesammelt. Ein Livestream ermöglicht es, die Geschehnisse an der Asbury-Universität zu verfolgen. Inzwischen haben andere Universitäten eigene Gottesdienste gestartet, darunter die Lee-Universität in Tennessee, die Anderson-Universität in Indiana und die Ohio Christian University.

Laut Asbury-Universität ist dies nicht das erste Ereignis dieser Art. Im Jahr 1970 fiel der Unterricht eine Woche lang aus, als Studentinnen und Studenten 144 Stunden lang beteten. Die erste Erweckung in Asbury ereignete sich laut der Uni-Webseite 1905 während eines Blizzards, die letzte für vier Tage im Jahr 2006.

Scenes from Asbury revivals 1970 & 2023. Methodists know how to revive! pic.twitter.com/j6Jus8Z8me — Leah Payne (@drleahpayne) February 11, 2023

