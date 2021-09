Evangelikale in Deutschland: Wir müssen reden!

Die Theologen Thorsten Dietz und Heinrich Derksen sprechen über die bröckelnde Einheit der Evangelikalen. Differenzen sehen sie vor allem im Schriftverständnis.

- Werbung -

„Wie ist es um die Einheit der frommen Christen in Deutschland bestellt?“ Das war die zentrale Frage im Gespräch des Magazins „EiNS“ mit Thorsten Dietz, Professor an der Theologischen Hochschule Tabor, und Heinrich Derksen, Direktor des Bibelseminars Bonn. Letzterer fasste das Gespräch mit den Worten zusammen: „Im Wesentlichen Einheit, in Zweifeln Freiheit und in allem die Liebe.“

Jesus ist Zentrum des Glaubens

Zu den Details: Dietz und Derksen sind einer Meinung, dass Jesus im Zentrum des Glaubens zu stehen hat. Unaufgebbare Punke seien sein Tod am Kreuz, die Auferstehung, die Erlösung von den Sünden und die Jesusnachfolge. Außerdem herrschte im Gespräch Konsens darüber, dass Jesus für die Menschen der einzige Weg zu Gott sei.

Bezüglich des Schriftverständnisses vertreten die beiden Theologen unterschiedliche Ansichten. Thorsten Dietz sagte: „Nicht für sämtliche weltanschaulichen Fragen in der Bibel, wie das Alter der Erde, halte ich die Idee der Irrtumslosigkeit der Bibel für hilfreich.“ Heinrich Derksen erwiderte: „Ich möchte an der Irrtumslosigkeit der Bibel nicht rücken.“ Er wolle sich „absolut auf Gottes Wort verlasse[n]“.

Es gibt trennende Fragen

Dietz bezeichnete die 90er Jahre mit ihrer „positiven Sammlungsbewegung“ rund um ProChrist und das Christival als großen Aufschwung für die Evangelikalen. Heute fehle dagegen die Mitte, die alles zusammenhalte. Die frommen Christen wüssten nicht mehr, was zentral und unaufgebbar sei. Es gäbe trennende Fragen, die Unruhe auslösten. Die teils hitzigen Diskussionen über das evangelikale Selbstverständnis hätten „Kollateralschäden“ hinterlassen. Aber, so Dietz: „Gott kann auch aus Zerriss große Dinge machen, man denke an die Brüder Josef.“

- Werbung -

Heinrich Derksen kritiserte, dass zurzeit versucht werde, „irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, auch wenn gar nicht alles zu vereinen ist.“ So müssten Themen wie Homosexualität inzwischen gemieden werden, um größeren Debatten aus dem Weg zu gehen. Er stelle sich die Frage, ob es noch eine gemeinsame Mitte gebe. “ […] wir zerreißen uns in Lagern. Gibt es noch die Möglichkeit, in Streit fragen Einigung zu erzielen?“

„An der Liebe werden sie euch erkennen“

Beide Theologen waren sich einig, dass Evangelikale nicht in allem einer Meinung sein müssten. Stimme das Fundament, dann könnten gemeinsame Projekte geteilt werden. Thorsten Dietz sagte, dass er an der Evangelischen Allianz schätze, dass sie dieses gemeinsame Fundament definiere. Außerdem helfe sie, für missionarische, diakonische und evangelistische Zwecke Frieden zu schließen. Derksen zitierte dazu Jesus: „An der Liebe werden sie euch erkennen – nicht an irgendwelchen Positionen.“

- Werbung -

Damit diese Einheit praktisch gelebt werden könne, müssten die Evangelikalen laut Dietz gutes Streiten lernen. Heinrich Derksen ergänzte, dass es für eine gute Streitkultur wichtig sei, den anderen zu respektieren und ihm mit christlicher Nächstenliebe zu begegnen. Allerdings müsse die Allianz sich seiner Meinung nach nicht verkrampft am Miteinander festhalten. „Es gibt Situationen, in denen das gute Nebeneinander besser ist als der ständige Konflikt.“ Am Ende sei sonst kein Profil mehr übrig und es werde ewig um die Mitte gestritten, die am Ende gar nicht findbar sei.

EiNS ist das Magazin der Deutschen Evangelischen Allianz. Die PDF der Ausgabe 3/21 mit dem vollständigen Interview kann auf der Homepage der Allianz heruntergeladen werden.