Evangelische Allianz: Alexander Garth wird Beauftragter für Evangelisation

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) will Evangelisation und Gemeindegründung stärken. Für Alexander Garth sind diese Themen kein Neuland.

Pfarrer Alexander Garth wird ab März als Beauftragter für Theologie, Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Teilzeit bei der EAD arbeiten. Dies hat die Allianz auf ihrer Homepage mitgeteilt. Garth stärke die wichtigen Themen „Evangelisation, lebendige Gemeinden und einen auf Christus ausgerichteten Glauben“, heißt es.

Garth selbst liegt nach eigener Aussage „die Stärkung der Jesus-Ökumene mit allen, die Jesus nachfolgen,“ auf dem Herzen. Besonders Deutschland brauche eine Christenheit, „die in Liebe und Vollmacht missionarisch aufbricht zu den Menschen in einer säkularer werdenden Umwelt.“

Alexander Garth stammt aus Sachsen und lebt aktuell in Berlin. Nachdem er mit Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet hatte, studierte er Theologie und arbeitete anschließend als Dorfpfarrer. Während seiner Zeit als Pfarrer der Stadtkirche in Sonneberg von 1990 bis 1999 baute Garth eine Tochtergemeinde in einer Plattenbausiedlung auf.

1999 gründete er die Junge Kirche Berlin und arbeitete zeitgleich als Bereichsleiter in der Berliner Stadtmission. Seit 2016 war Garth Pfarrer an der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg, der Predigtkirche Martin Luthers. Er ist auch Buchautor. Zuletzt erschien von ihm „Untergehen oder umkehren. Warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat“.