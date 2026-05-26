BUJU 2026: O’Bros, Luftakrobatik und Fun-Park

Über 3.300 junge Menschen besuchten über Pfingsten das FeG-Bundesjugendtreffen in Erfurt. Dieses Jahr stand es unter dem Motto: LOVE COLLIDES (Liebe kollidiert).

Jugendliche aus ganz Deutschland kamen bei strahlendem Sonnenschein zum Bundesjugendtreffen (kurz „BUJU“) des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland (FeG) vom 23. bis 25. Mai in Erfurt. Es gab zahlreiche Impulse, Workshops, Tanzperformance und Themenwelten (Gott, die Welt, Ich). Die Impulse reichten von Geschichten über den Jünger Nathanael bis hin zum Loslassen eigener Schuld. Die Impulse gaben unter anderem Josias de Zubiaurre, Anna Münker und Julia Müller-Zehender. Ein Funpark bot die Möglichkeit zum Austoben, die O’Bros und der DJ „Jesus loves Electro“ gaben Konzerte.

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„Wir sind Gott unglaublich dankbar, dass wir in der Zeit vor Ort Bewahrung und Segen erleben durften“, resümiert Andy Bode, Referent Jugend. Und auch die Jugendlichen zeigten sich begeistert: „Das war sehr cool. Vor allem die Zentralveranstaltungen und die O’Bros haben mir gefallen“, sagte die 15-jährige Mia.

Einen besonderen Dank richtete Manuel Huser (BUJU Gesamtleitung) an die mehr als 650 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer: „Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es zeigt: Der Bund FeG funktioniert nur, weil viele Menschen aus allen Generationen zusammenarbeiten und zusammenhalten“.

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