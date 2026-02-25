CROSSOVER-Freizeiten: Spaß, Gemeinschaft, Glaube

Christliche Freizeiten ohne „Peinlichkeitsfaktor“? Genau das bietet der Jugendverband CROSSOVER Freizeiten an – für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Wie können Kinder und Jugendliche aus christlichen Familien ihre Freundinnen und Freunde auf Freizeiten mitnehmen, ohne dass sie befürchten müssen, es wird dort zu fromm und peinlich? Seit 1999 stellt sich der Jugendverband CROSSOVER dieser Herausforderung und bietet auf seinen Freizeiten ein entsprechendes Konzept an. „Menschen kennenlernen, zusammen essen, Gemeinschaft erfahren und dabei über Fragen nach Gott und Deinem Leben ins Gespräch kommen – all das passiert in CROSSOVER-Gruppen“, heißt es auf der Homepage.

- Werbung -

„Von Anfang an schaffen wir eine Atmosphäre, wo klar ist: Hier sind christliche und nicht-christliche Jugendliche dabei“, erklärt Pfarrer Stefan Pahl. Neben vielen Action-Angeboten gibt es Zeit für Fragen nach dem Leben, dem Sinn, nach Gott, dem Glauben und der Welt. „Unsere Mission ist es, über Themen, die Dich bewegen, ins Gespräch zu kommen und Deinen Fragen Raum zu geben“, so Pahl. „Am Ende zählen in der Auswertung eh der Spaßfaktor und das Thema einzigartige Gemeinschaft, wo die meisten Außenstehenden ankreuzen, dadurch Gott erlebt zu haben.“

Die christliche CROSSOVER-Stiftung möchte nach eigenen Angaben Angebote fördern, die Kindern und Jugendlichen mögliche Wege zeigen, die ihnen aus christlicher Sicht Orientierung inmitten der Herausforderungen ihres Lebens bieten können.

>>> zur Freizeiten-Übersicht