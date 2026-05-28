einfachheiraten – 350 Orte machen mit

Ende Juni können Paare deutschlandweit spontan kirchlich heiraten oder sich segnen lassen – zum Beispiel in der Straßenbahn oder auf einer Skisprungschanze.

Am Wochenende rund um den 26. Juni lädt die Evangelische Kirche Paare bundesweit zur Aktion #einfachheiraten ein. An 350 Orten können Paare unkompliziert kirchlich heiraten oder sich segnen lassen. Seit dem Start der Initiative am Valentinstag 2026 hat sich die Zahl der beteiligten Orte laut Angaben der EKD damit mehr als verdreifacht.

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Jeder Feierort schaffe einen eigenen festlichen Rahmen – mit Musik, Dekoration und teils sogar mit Fotoshooting, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bandbreite der Orte reiche von festlich geschmückten Kirchen bis zu außergewöhnlichen Plätzen: In Krefeld etwa wird mobil in einer historischen Straßenbahn getraut, in Oldenburg wird im Gleispark unter freiem Himmel gefeiert, in Bremen direkt am Weserstrand und in Oberstdorf auf der Skisprungschanze.

Für die Segnungen werden keine Dokumente benötigt. Wer sich vor Ort kirchlich trauen lassen möchte, muss standesamtlich verheiratet sein und Trauurkunde sowie Personalausweise mitbringen, heißt es. Zudem muss mindestens einer der beiden Partner der evangelischen Kirche angehören.

Die Aktion #einfachheiraten findet 2026 erstmals als gemeinsame Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und zwölf Landeskirchen statt. Informationen zu allen teilnehmenden Gemeinden finden Paare auf der Aktionswebseite.

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