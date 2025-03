Fahrradtour zum Kirchentag in Hannover

„Radeln fürs Klima“: Brot für die Welt ruft dazu auf, zum Kirchentag mit dem Fahrrad anzureisen – und lädt zu einer gemeinsamen Schlussetappe ab Hildesheim ein.

Auch in diesem Jahr lädt Brot für die Welt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kirchentags ein, statt mit dem Auto oder Zug klimaneutral mit dem Fahrrad anzureisen. Die bundesweite Fahrradsternfahrt steht unter dem Motto „Radeln fürs Klima“ und soll auf Klimagerechtigkeit und das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel aufmerksam machen, heißt es in der Pressemitteilung.

- Werbung -

Die etwa 40 Kilometer lange Schlussetappe von Hildesheim nach Hannover soll von allen Radfahrern und Radfahrerinnen gemeinsam gefahren werden. Start der Schlussetappe ist am 30. April um 9 Uhr auf dem Vorplatz der Kirchengemeinde St. Michaelis in Hildesheim. Mit einem Kilometersponsoring können die Teilnehmenden weltweite Klimaprojekte unterstützen.

Laut Plan soll die Radgruppe gegen 14 Uhr die Bühne am Schillerdenkmal in Hannover erreichen. In Hannover werde sie von einem musikalischen Empfang erwartet. Außerdem ist ein Bühnenprogramm mit Dagmar Pruin, der Präsidentin von Brot für die Welt, und weiteren Gästen geplant.

Link: Homepage des Kirchentages

Weiterlesen: