Freakstock: Kein Dresscode, keine Sitzordnung, kein VIP-Bereich

Im August verwandeln die Jesus-Freaks den Flugplatz in Allstedt wieder zu einem kreativen Ort der Gottesbegegnung. Das Motto: „Gottes wilder Garten“.

Das alternative christliche Festival Freakstock lädt vom 31. Juli bis zum 8. August zu Konzerten, Workshops, Kunst und anderen Aktionen ein. Freakstock richtet sich laut den Veranstaltern an alle, die alternative Wege suchen, ihren Glauben zu leben. Die Mitteldeutsche Zeitung schrieb 2022 über das Festival: „Ein Platz, an dem man sich auf Augenhöhe trifft, wo es keine Sitzordnung, keinen Dresscode und keinen VIP-Bereich gibt.“



In Workshops kann über Gott und die Welt nachgedacht werden und es gibt sportliche, künstlerische und handwerkliche Angebote. Zum Abend hin werden zwei Bühnen des Festivals von nationalen und internationalen Bands zum Leben erweckt. Von Indie, Funk und Electro bis hin zu Metal und Hardcore bietet das Festival ein breites musikalisches Spektrum. Geschlafen und gelebt wird auf dem Zeltplatz, in Wohnwagen oder bei gutem Wetter unter freiem Himmel. Für Kinder von Mitarbeitenden gibt es ein eigenes Kinderprogramm.

- Werbung -

Wer sich aktiv einbringen kann, zahlt deutlich weniger und erhält Vollverpflegung, denn Freakstock ist ein Mitmach-Festival mit jährlich über 500 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 1995 fand das erste Freakstock-Festival in Wiesbaden statt.

Mehr Informationen und Tickets gibts es auf der Freakstock-Homepage.