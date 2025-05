Frühlingsmissionsfest 2025: „Jesus nimmt’s persönlich“

Predigten, Seminare, Gebetszeiten: Um Herausforderungen und Chancen der Missionsarbeit geht es beim Frühlingsmissionsfest der DMG am 18. Mai.

Das Frühlingsmissionsfest auf dem Sinsheimer Buchenauerhof startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Dieser wird von der Band der ICF Frankfurt und DMG-Missionaren gestaltet. Die Predigt hält Dr. Dejan Aždajić, Dozent an der FTH Gießen. Der 44-Jährige hat Theologie und Islamwissenschaften studiert und promoviert. Er will Menschen muslimischen Glaubens erreichen. Beim Frühlingsmissionsfest predigt er darüber, wie Jesus das Leid der Welt „persönlich“ nimmt.

„Jesus fühlt mit. Er nimmt das Leid der Menschen und ihre Geschichten persönlich. Und er will uns persönlich mit hineinnehmen in ein Leben mit ihm und in das, was er weltweit tut.“ So fasst Detlef Garbers, Referent für Gebet und Mission beim Missions- und Hilfswerk DMG, das Thema des Tages zusammen.

Nachmittags gibt es zahlreiche Vorträge und Gebetszeiten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich über aktuelle Missionsthemen auszutauschen und mehr über die Herausforderungen und Chancen der Missionsarbeit zu erfahren. Außerdem wird es eine Gebetszeit für verfolgte Christen geben. Beim Forum Mission am Nachmittag stellen sich die neuen DMG-Missionare vor und Thomas Hasenknopf, DMG-Personalleiter für Missionare in Afrika, predigt zum Thema: „Jesus nimmt dich persönlich mit“.

Hier geht es zur Anmeldung.