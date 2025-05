Jesus als zündende Idee: 5.000 Besucher beim Kindermissionsfest

Beim Kindermissionsfest in Bad Liebenzell gab es für die Teilnehmenden viel zu entdecken – und die Botschaft: „Wo Jesus ist, da ist Licht.“

Das Kindermissionsfest der Liebenzeller Mission gilt als eins der größten christlichen Veranstaltungen für Kinder im deutschsprachigen Raum. Am vergangenen Wochenende (24. und 25. Mai) kamen dazu rund 5.000 Besucherinnen und Besucher in den Schwarzwald. Ziel der Veranstaltung war es, „Gott auf neue Art und Weise nahezubringen,“ erklärte Ruth Hermann, Leiterin des Kindermissionsfestes. Als Schwerpunkt ging es in diesem Jahr um das Thema Licht: „Jesus hat uns aufgefordert, ein Licht in der Welt zu sein. Wir wollen die Kinder ermutigen, selbst ein Licht für ihre Freunde, Geschwister oder Klassenkameraden zu sein, indem sie sich für sie einsetzen, wenn sie benachteiligt werden, oder anderen von ihrem Glauben weitersagen.“

An einer XXL-Erlebniswelt mit 80 Stationen konnten sich die Kinder austoben oder kreativ sein: Ninja- und Entdecker-Parcours, Dunkelhaus, Lebendkicker, Bällebad-Disco, Autoparcours, Kletterberg oder „Mega-Baustelle“ mit mehreren tausend Holzklötzen. Besonders zum Stauen brachte ein „Lichtlabor“. Dort konnten die Kinder lernen, wie ein Prisma funktioniert, verschiedene Farbenbrillen ausprobieren oder mit einem Lava-Vulkan aus Brausetabletten experimentieren. Mit dabei waren auch Missionare aus dem Ausland und aus Deutschland, die von ihrer Arbeit erzählten.

Die Mehrzahl der Kinder kam mit ihren Kindergottesdienst-, Jungschar- oder Pfadfinder-Gruppen nach Bad Liebenzell, einige auch mit ihren Familien. Die meisten Besucher reisten aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern an. Rund 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren im Einsatz.

Die Liebenzeller Mission ist nach eigenen Angaben weltweit mit rund 250 Mitarbeitern in rund 30 Ländern aktiv und engagiert sich in Gemeindegründung, theologischer Ausbildung, humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist eines der größten evangelischen Missionswerke im deutschsprachigen Raum. Die nächsten Kindermissionsfeste finden am 9. und 10. Mai 2026 statt.