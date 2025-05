Über 1.000 Besucher beim Frühlingsmissionsfest

Jesus nimmt’s persönlich: Aus der Karibik, Ägypten und Deutschland: Beim Frühlingsmissionsfest gaben Missionare der DMG einen Einblick in ihre Arbeit.

Über 1.000 Menschen waren dieses Jahr zu Gast beim Frühlingsmissionsfest auf dem Sinsheimer Buchenauerhof. Das Programm wurde per Livestream übertragen. Die Predigt hielt Dr. Dejan Aždajić, Dozent an der FTH Gießen. Er sprach dabei den Besuchern und Missionaren Mut zu: „Gott wirkt ausschließlich durch schwache Menschen. Er achtet nicht unser Können, sondern auf unser Herz. Dass wir ihn kennenlernen, ist ihm viel wichtiger als das, was wir für ihn tun.“

- Werbung -

Viele Missionare berichteten an dem Tag über ihre Arbeit und teilten besondere Erlebnisse – darunter auch Thomas Hasenknopf. Er ist Personalleiter für Afrika-Missionare der DMG und war zwölf Jahre lang mit seiner Familie selbst in Afrika im Einsatz. In seinem Impuls am Nachmittag berichtete er von abenteuerlichen Wanderungen, bei denen es nur einen Weg gab: mittendurch. „Nachfolge bedeutet nicht, dass du Jesus mit auf deine Wanderung nimmst, wenn du gerade Lust hast. Nachfolge heißt: Jesus nimmt dich mit. Aber du musst dich von ihm mitnehmen lassen. Egal, ob du Missionar, Bäcker oder Bademeister bist: Jesus bringt dich ans Ziel, wenn du dich von ihm mitnehmen lässt.“



Zu den Rednern gehörte auch der Seemanns-Missionar Ecki Breitenmoser. Er besucht regelmäßig Seeleute auf ihren Schiffen und gibt ihnen den christlichen Glauben weiter. Eine Begegnung berührte ihn besonders: „Ein philippinischer Matrose drückte mir Geld in die Hand, weil er sich damit von seiner Schuld loskaufen wollte. Ich sagte ihm, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, die uns von Gott trennen. Er hat für uns bezahlt. Wenn wir an ihn glauben, dürfen wir eine persönliche Beziehung mit Gott haben, weil er uns vergeben hat. Nicht Geld oder gute Taten bringen uns in Kontakt mit Gott, sondern nur Jesus.“

Das Missions- und Hilfswerk DMG beschäftigt nach eigenen Angaben rund 430 Mitarbeitende in 60 Ländern.

Thomas Hasenknopf (Foto: DMG)