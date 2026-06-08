Glaube, Kreativität und Hoffnung: Jugendkirchentag in Alsfeld begeistert

„Mach laut. Mach bunt. Mach mit!“ – Rund 4.500 Teenager waren beim EKHN-Jugendkirchentag im hessischen Alsfeld dabei.

Alle zwei Jahre lädt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau zum Jugendkirchentag ein – diesmal in die mittelhessische Fachwerkstadt Alsfeld. Auf dem Programm standen laut Veranstalter rund 150 Veranstaltungen, darunter Workshops, Konzerte und Gottesdienste. Über 700 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren im Einsatz. Eins der Highlights: Abendliche Andachten im Kerzenschein auf dem Marktplatz im Stadtzentrum.

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„Der Jugendkirchentag ist ein Experimentierfeld für die Kirche von morgen“, sagte Cornelia Habermehl, Projektleiterin des Jugendkirchentags. „In Alsfeld wurde spürbar, wie viel Herzblut, Kreativität und Hoffnung junge Menschen in ihre Kirche einbringen, wenn man ihnen Raum zur Mitgestaltung gibt.“

Der Gastgeber für den nächsten Jugendkirchentag im Jahr 2028 (15. bis 18. Juni) steht jetzt fest. Die Landeskirche lädt dann nach Bensheim (zwischen Mannheim und Darmstadt) ein. Bei der Verkündigung übergab Alsfelds Bürgermeister Stephan Paule den symbolischen Staffelstab symbolisch an die Vertreterinnen und Vertreter von Bensheim.

Zum Gebiet der EKHN gehören weite Teile von Mittel- und Südhessen mit dem Rhein-Main-Gebiet sowie ein Teil von Rheinland-Pfalz inklusive Mainz. Die EKHN zählt nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Mitglieder. Die Landeskirche vereint lutherische und reformierte, liberale und pietistische Traditionen.

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