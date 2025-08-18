Wie TikTok die religiöse Identität von Jugendlichen prägt

Christfluencer und Muslimfluencer erobern TikTok. Millionen Jugendliche verfolgen dort Diskussionen, hören Predigten und suchen spirituelle Tipps – „Verschwörungsspiritualität“ inklusive.

Wie Rieke C. Harmsen, Chefredakteurin des Sonntagsblatts, in einer Analyse schreibt, entwickelt sich TikTok rasant zu einem spirituellen Marktplatz: Hashtags mit religiösen Begriffen erzielen Milliarden Aufrufe, Creator erzählen persönliche Glaubensgeschichten, bauen riesige Communities auf und vermarkten zugleich ihre Botschaften – inklusive Merchandising und Affiliate-Links. Die Vielfalt der Kanäle und Inhalte sei kaum noch zu überschauen. „Faktisch sorgt sie aber für eine weitere Diversifizierung von Glauben und Religion – in anderen Worten: Wir bewegen uns immer stärker in kleinen Glaubensblasen.“

„Viele Creator beziehen sich gezielt auf ihre persönlichen spirituellen Überzeugungen und Erfahrungen und erzeugen damit Inhalte, die eine hohe Authentizität haben“, so Harmsen. „Authentizität gilt wiederum als einer der Schlüssel für erfolgreiche Inhalte auf TikTok.“

Forscher sprechen bereits von einer „TikTok Youth Religion“. Sie beobachten, wie Spiritualität, Popkultur und Algorithmen verschmelzen. Neben Empowerment-Videos und kreativen Ritualen gewinnen auch radikale Botschaften Reichweite; Verschwörungsspiritualität oder fundamentalistische Strömungen finden hier ein junges Publikum. Gleichzeitig berichten viele Creator von Hass und Anfeindungen.

Kirchen und Religionsgemeinschaften versuchen mitzuhalten und sind mit eigenen Accounts aktiv. Doch die Generation Z sucht laut Harmsen ihren eigenen Weg: weniger institutionell, dafür individueller und vernetzter. Der digitale Raum werde so zu einer Arena, in der religiöse Identität neu verhandelt wird – zwischen Patchwork-Glauben, Popkultur und Polarisierung.

Weiterlesen beim Sonntagsblatt