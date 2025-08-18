Jesus.de unterstützen!
Social Media Apps auf dem Smartphone
Foto: Unsplash

Sonntagsblatt.de

Wie TikTok die religiöse Identität von Jugendlichen prägt

Medien

Christfluencer und Muslimfluencer erobern TikTok. Millionen Jugendliche verfolgen dort Diskussionen, hören Predigten und suchen spirituelle Tipps – „Verschwörungsspiritualität“ inklusive.

Wie Rieke C. Harmsen, Chefredakteurin des Sonntagsblatts, in einer Analyse schreibt, entwickelt sich TikTok rasant zu einem spirituellen Marktplatz: Hashtags mit religiösen Begriffen erzielen Milliarden Aufrufe, Creator erzählen persönliche Glaubensgeschichten, bauen riesige Communities auf und vermarkten zugleich ihre Botschaften – inklusive Merchandising und Affiliate-Links. Die Vielfalt der Kanäle und Inhalte sei kaum noch zu überschauen. „Faktisch sorgt sie aber für eine weitere Diversifizierung von Glauben und Religion – in anderen Worten: Wir bewegen uns immer stärker in kleinen Glaubensblasen.“

„Viele Creator beziehen sich gezielt auf ihre persönlichen spirituellen Überzeugungen und Erfahrungen und erzeugen damit Inhalte, die eine hohe Authentizität haben“, so Harmsen. „Authentizität gilt wiederum als einer der Schlüssel für erfolgreiche Inhalte auf TikTok.“

Forscher sprechen bereits von einer „TikTok Youth Religion“. Sie beobachten, wie Spiritualität, Popkultur und Algorithmen verschmelzen. Neben Empowerment-Videos und kreativen Ritualen gewinnen auch radikale Botschaften Reichweite; Verschwörungsspiritualität oder fundamentalistische Strömungen finden hier ein junges Publikum. Gleichzeitig berichten viele Creator von Hass und Anfeindungen.

Kirchen und Religionsgemeinschaften versuchen mitzuhalten und sind mit eigenen Accounts aktiv. Doch die Generation Z sucht laut Harmsen ihren eigenen Weg: weniger institutionell, dafür individueller und vernetzter. Der digitale Raum werde so zu einer Arena, in der religiöse Identität neu verhandelt wird – zwischen Patchwork-Glauben, Popkultur und Polarisierung.

Weiterlesen beim Sonntagsblatt

Über 560.000 Klicks auf TikTok: Video über Glaubensbekenntnis geht viral

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Weitere NEWS

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.