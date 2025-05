Kindermissionsfest: 4.500 Besucher erwartet

Bibelgeschichten, Theater und Spielstraße: Das Kindermissionsfest der Liebenzeller Mission am 24./25. Mai ist eine der größten christlichen Veranstaltungen für Kinder in Deutschland.

Das Motto des Kindermissionsfests lautet in diesem Jahr „Die zündende Idee“. Auf die Kinder wartet laut Ankündigung ein „spannendes Programm mit einem Theaterstück, Geschichten aus der Bibel, fetzigen Liedern und Missionaren aus aller Welt“. In der Mittagspause gibt es eine große Erlebniswelt-Spielstraße mit rund 80 Stationen. Der Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Das Ende ist gegen 15:45 Uhr geplant. Zielgruppe sind Kinder von der ersten bis zur fünften Schulklasse. Mehr als 200 Ehrenamtliche machen die Feste möglich. Das Programm ist an beiden Tagen identisch.

Das Kindermissionsfest ist eine der größten christlichen Veranstaltungen für Kinder im deutschsprachigen Raum und wird seit mehr als 90 Jahren veranstaltet.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich.