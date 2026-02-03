Kirchentagssonntag: Verschieden und doch verbunden

Am 8. Februar feiern mehr als 100 Gemeinden in Deutschland den KirchentagsSonntag. Die Gottesdienste sollen auf den Kirchentag 2027 einstimmen – und ein Zeichen für gemeinsames Glauben setzen.

Am 8. Februar feiern bundesweit mehr als 100 Gemeinden den KirchentagsSonntag. Unter dem Motto „Worte für immer und jetzt“ sollen die Gottesdienste auf den Kirchentag 2027 in Düsseldorf einstimmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Generalsekretärin Kristin Jahn betont, dass der Kirchentag Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen zusammenbringe. „Menschen sind verschieden und bleiben das auch. Dennoch suchen sie als engagierte Christinnen und Christen gemeinsam nach einem Weg“, sagt sie.

Mehrere leitende Personen der Kirchentagsbewegung gestalten die Gottesdienste mit: Kirchentagspräsident Torsten Zugehör nimmt am Jugendgottesdienst im Evangelischen Gemeindeforum Auerberg in Bonn teil. Kristin Jahn predigt in der Düsseldorfer Johanneskirche. Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, feiert den Gottesdienst in der Christuskirche Köln. Eine Übersicht aller Gottesdienste und Materialien stellt der Kirchentag auf seiner Homepage zur Verfügung.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet und gastiert alle zwei Jahre in wechselnden Städten. Der nächste Kirchentag findet vom 5. bis 9. Mai 2027 in Düsseldorf statt und steht unter dem Bibelvers „Du bist kostbar“ (Jes 43,4).