„Life on Stage“: Eigenes Theater in Hamburg in Planung

Mit einer Evangelisationswoche in Bern ging am Wochenende die „Life on Stage“-Tour 2023 zu Ende. Im kommenden Jahr soll in Hamburg ein eigenes Theater aufgebaut werden.

Bern war die siebte und letzte „Life on Stage“-Station in diesem Jahr. Fast 200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 13 Partner- und Unterstützergemeinden waren in der vergangenen Woche laut einer Pressemitteilung bei der Evangelisation in der Bernexpo im Einsatz. Dazu kamen noch einmal 30 Mitarbeitende von „Life on Stage“ selbst. Rund 3.300 Besucher kamen nach Veranstalterangaben zu den vier Abenden. Etwas mehr als 70 Personen hätten im Anschluss an die Veranstaltungen die Einladung zu einem Glaubensgespräch angenommen.

Im kommenden Jahr plant „Life on Stage“ den Aufbau eines festen Theaters in Hamburg. Die regionalen Kampagnen sollen im Frühjahr 2025 fortgesetzt werden. Dann seien Einsätze im Berner Oberland, Würzburg und Kiel geplant, heißt es.