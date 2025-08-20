Magdeburg: Hoffnungsfestival will Zeichen für christliche Zuversicht setzen

Was trägt in unsicheren Zeiten? In Magdeburg wollen Christen zeigen, dass christliche Hoffnung mehr ist als ein Wort – sie kann heilen, verbinden und neu ausrichten.

Vom 23. bis 26. August findet in der Festung Mark in Magdeburg das Hoffnungsfestival statt – ein viertägiges, kostenfreies Event, das von 16 christlichen Gemeinden und Organisationen gemeinsam mit proChrist (Kassel) getragen wird. Ziel ist es, in bewegten Zeiten Hoffnung zu vermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Christen sind Hoffnungsmenschen, die sich für andere einsetzen“, sagt proChrist-Geschäftsführer Jürgen Schmidt. Gäste wie Schauspieler Samuel Koch, Sängerin Diana Ezerex und der Theologe Yassir Eric werden erzählen, wie ihr Glaube ihnen Orientierung und Kraft gibt. Alltagsrelevante Themen sollen mit persönlichen Lebensgeschichten und christlicher Botschaft verbunden werden. Die Impulsgeber Jana Kontermann und Matthias Clausen laden dazu ein, sich für eine Hoffnung zu öffnen, die über das eigene Leben hinausweist.

Neben den Impulsen und Talks gibt es Kreativangebote und Konzerte. Mit dabei sind Sängerin Judy Bailey, der Rapper Lorenzo Di Martino, der Illusionskünstler Mr. Joy, die frühere Miss Germany Kira Geiss und der Tänzer Nico Hilger. Dazu gibt es Angeboten für Kinder und Jugendliche. Bibel-TV überträgt das Hauptprogramm jeweils ab 18.30 Uhr live, dazu Sonntag ab 10 Uhr.

Das Hoffnungsfestival findet zeitgleich in rund einem Dutzend weiterer Städte deutschlandweit statt. Die Veranstalter vor Ort übernehmen dazu das Bühnen-Event aus Magdeburg via Livestream und gestalten drumherum ihr eigenes Fest.

Link: die Homepage des Hoffnungsfestivals in Magdeburg mit dem kompletten Programm