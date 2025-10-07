Jesus.de unterstützen!
Christustag 2025 Logo

„Mit Mut von Jesus reden“: Tausende feiern Christustag

Kongresse & Events

12 Orte, ein Ziel: Mutig von Jesus reden! Tausende feierten in Württemberg den Christustag – mit Musik, Begegnungen und starken Impulsen.

Der Christustag wurde zeitgleich an zwölf Orten in Württemberg gefeiert – erstmals am 3. Oktober. Die Programme reichten von inspirierenden Vorträgen über Musik bis hin zu Diskussionsrunden mit Gästen aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Ziel war es, Glauben gemeinsam zu leben und über Gemeindegrenzen hinweg ins Gespräch zu kommen.

„Um Jesus zu verkündigen, braucht es keinen hohen Bildungsgrad. Was wir brauchen, ist eine lebendige Jesusbeziehung“, betonte Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler in Ulm. „Das, was wir brauchen, ist der Heilige Geist, der durch uns und trotz uns wirkt. Es sind unsere eigenen Glaubenserfahrungen, unsere Glaubenserlebnisse, die wir weitergeben. Es ist das, was wir mit Jesus erlebt haben.“ Pfarrerin Maike Sachs rief dazu auf, „den falschen Respekt vor den herrschenden Verhältnissen abzulegen“ und stattdessen auf Jesu Zusage zu vertrauen.

Der Christustag hat eine lange Geschichte: Er geht auf die Ludwig-Hofacker-Konferenz zurück und fand in Württemberg bereits zum 69. Mal statt. Neben Württemberg beteiligten sich auch Gemeinden in Bayern und Baden. Der Christustag in Ravensburg folgt am 11. Oktober, am 18. Oktober in Mannheim und am 19. Oktober in Singen. Veranstaltersind „ChristusBewegung Lebendige Gemeinde Württemberg“, „ChristusBewegung Baden“ und „Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC)“.

Link: Christustag Homepage

Christustag 2023: „Jetzt ist die Zeit – für Mission“

NEWS & Themen

