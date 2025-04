„Mose – gerettet und befreit“: Adonia-Ostertour startet

Die christliche Jugendorganisation Adonia tourt ab nächster Woche mit ihrem neuen Musical durch Deutschland. In diesem Jahr soll das Stück insgesamt 192 Mal aufgeführt werden.

Die Veranstalter versprechen einen „echten Blockbuster“: Das Musical „Mose – gerettet und befreit“ ist vom 9. April bis zum 26. April an 92 Orten in Deutschland zu sehen. Erzählt wird die biblische Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Eine weitere Tour gibt es an Pfingsten und in den Herbstferien. Im gesamten Jahr 2025 sollen es 196 Konzerte in ganz Deutschland werden. Der Eintritt ist frei.

- Werbung -

Die Konzerte sind Teil der Adonia-Musicalcamps. Dort können Teenager in drei Tagen das professionelle Musical einstudieren (mit Chor, Live-Band, Tanz, Theater) und anschließend vier Tage auf Konzerttournee gehen. Dieses Jahr gibt es insgesamt 72 Musicalcamps mit über 4.800 Kindern und Jugendlichen.

Nach den Camps kommen noch einmal mehrere Chöre zusammen für einen „Megachor“. Dabei sollen bis zu 500 Kinder und Jugendliche gleichzeitig auf einer Bühne stehen, die gemeinsam das Musical Mose in einer „MEGA-Version“ auf die Bühne bringen.

Mehr Informationen zur Tour finden Sie hier.

Adonia wurde 1979 in der Schweiz gegründet. Seit 2020 wird Adonia Deutschland mit Sitz in Karlsruhe von Julius Bussemeier geleitet. Möglich ist die Adonia-Arbeit durch das Zusammenspiel des 25-köpfigen Hauptamtlichen-Teams in Karlsruhe und den rund 1.000 Ehrenamtlichen pro Jahr. Finanziert wird die Arbeit zu großen Teilen von Spenden, zusätzlich zu den Konzertkollekten und Teilnehmerbeiträgen.