„Nicht zu stoppen“ 4.500 Besucher beim Kindermissionsfest erwartet

Hüpfen, singen, staunen: Am 9. und 10. Mai lädt die Liebenzeller Mission zum Kindermissionsfest nach Bad Liebenzell ein. Das Event zählt zu den größten christlichen Kinderveranstaltungen im deutschsprachigen Raum.

Rund 4.500 Gäste erwartet die Liebenzeller Mission am 9. und 10. Mai zum Kindermissionsfest in Bad Liebenzell. Eingeladen sind Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse. Unter dem Motto „Nicht zu stoppen“ gibt es Theater, biblische Geschichten, eine Erlebnis-Spielstraße mit 80 Stationen und Mitmachlieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem erzählen Missionarinnen und Missionare aus verschiedenen Ländern von ihrer Arbeit.

- Werbung -

Das Programm ist an beiden Tagen identisch. Es beginnt jeweils um 10 Uhr und endet gegen 15:45 Uhr. Mehr als 250 Ehrenamtliche wirken an beiden Tagen mit, heißt es. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Die Liebenzeller Mission ist nach eigenen Angaben weltweit mit rund 250 Mitarbeitern in rund 30 Ländern aktiv und engagiert sich in Gemeindegründung, theologischer Ausbildung, humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist eines der größten evangelischen Missionswerke im deutschsprachigen Raum.

Mehr zum Thema: