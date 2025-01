PraiseCamp24: „Ich fühle mich tief gesegnet“

Sie feierten den Jahreswechsel, verbreiteten „THE GOOD NEWS“ und schrieben von Hand in 18 Minuten die Bibel ab: Das PraiseCamp24 begeisterte 7.000 Jugendliche.

Das sechstägige PraiseCamp über Neujahr war „einmal mehr bewegend“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Im Zentrum stand THE GOOD NEWS, die gute Botschaft rund um Jesus Christus. 7.000 Teenager und Jugendliche, mehrheitlich aus der Deutschschweiz, verbrachten die Altjahreswoche gemeinsam auf dem Basler Messegelände. Dabei wurde es auch ganz praktisch.

Ein Meter Bibel in 18 Minuten

Am Silvesterabend wurde der ganze Bibeltext in tausenden kleinen Abschnitten an die Teilnehmenden verteilt. Von Hand schrieben alle ihren Abschnitt ab. „Nach 18 Minuten war das letzte Blatt abgegeben, und die wohl am schnellsten geschriebene Bibel der Welt war Tatsache. Über Nacht wurde die ein Meter lange Bibel gebunden und am nächsten Morgen fröhlich den Teilnehmenden präsentiert.“

7.000 Jugendliche schrieben von Hand in 18 Minuten die Bibel ab. Über Nacht wurde die ein Meter lange PraiseCamp-Bibel gebunden. (Foto: PraiseCamp)

Den Jahreswechsel erlebten alle gemeinsam im Plenum mit gemeinsamem Singen und Countdown. Ein Highlight des Tages war laut Pressemitteilung jeweils der Abendgottesdienst „mit mitreißender Worship-Musik und inspirierenden Predigten.“ Mit dabei als Speaker waren auf dem PraiseCamp24 unter anderem Henok Worku, Rebecca McLaughlin und Stefan „Sent“ Fischer. Seminare zu alltagsrelevanten Themen, Gruppenaktivitäten, Cafés, Sport- und weitere Angebote prägten das Tagesprogramm. Bei täglichen Einsätzen in Basel kamen die Teilnehmenden außerdem mit Mitmenschen ins Gespräch und boten ihnen Hilfe und Gebet an.

Teilnehmende und Organisationsteam ziehen positives Fazit

Eine Teilnehmerin erzählt: „Die Abendgottesdienste waren besonders toll, weil wir mit so vielen anderen Christen zusammen Gott angebetet haben.“ Und ihr Gruppenleiter ergänzt: „Ich fühle mich tief gesegnet, diese jungen Menschen auf ihrem Weg mit Christus zu begleiten. Wir konnten Freundschaften pflegen und die Freude von Jesus teilen. Danke, PraiseCamp!“

Das PraiseCamp findet alle zwei Jahre statt, die nächste Auflage ist Ende 2026 geplant. Es ist das größte christliche Jugendcamp der Schweiz. Mit 7.000 Teilnehmenden war es gleichzeitig auch das bisher größte PraiseCamp. Es wird von Bibellesebund, Campus für Christus, SEA und VBG veranstaltet. Zudem wird es von einem breiten Trägerkreis unterstützt. Das erste PraiseCamp wurde 2002 durchgeführt, seit 2014 findet es in der Messe Basel statt.

Homepage: PraiseCamp

