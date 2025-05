Premiere: Katholikentag gastiert 2028 in Paderborn

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hat per Akklamation entschieden: Der Katholikentag kommt 2028 erstmals nach Paderborn. Erste Gespräche mit Stadt und Land haben bereits stattgefunden.

Der 105. Deutsche Katholikentag wird vom 24. bis 28. Mai 2028 in Paderborn stattfinden. „Wir danken Erzbischof Dr. Udo Bentz und den leitenden Gremien seines Bistums für ihre Gastfreundschaft“, sagte ZdK-Präsidentin Dr. Irme Stetter-Karp. Erste Sondierungen zwischen ZdK, Erzbistum Paderborn, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Paderborn hätten bereits stattgefunden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Gespräche mit Staatskanzleichef Nathanael Liminski und Bürgermeister Michael Dreier sind sehr positiv verlaufen. Man freut sich auf uns, Stadt und Land wollen uns nach Kräften unterstützen“, so Stetter-Karp.

Katholikentage gibt es seit 1848. Sie werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) veranstaltet. Alle zwei Jahre ist der Katholikentag in einem anderen deutschen Bistum zu Gast. 2026 gastiert die Großveranstaltung vom 13. bis 17. Mai im fränkischen Würzburg.

