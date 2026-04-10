SPRING: Christus ist mit uns im Sturm

Am vierten Tag des SPRING-Festivals gab es zahlreiche persönliche und offene Zeugnisse. Es ging um schwere Zeiten, aber auch das „Gehaltensein“ in Jesus.

Der Migrationsexperte Yassir Eric sagte: „Wenn das Herz den Frieden verliert, verliert der Mensch seine Mitte.“ Jesus Christus habe nicht gesagt, dass er seinen Nachfolgern bessere Umstände oder ein besseres Leben gibt, sondern seinen Frieden – keinen „billigen Frieden“, sondern einen Frieden, der durch Leid hindurchgegangen sei. „Und genau darum hält er“, so Eric. Und weiter: „Wahrer Friede ist nicht zuerst die Abwesenheit von Sturm. Wahrer Friede ist die Gegenwart Christi im Sturm.“ Jesus sei „knallhart ehrlich“ mit den Menschen“, erklärte der Bischof der weltweiten Communio Messianica.

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Verschiedene Wege zum Frieden

In einer Talkrunde sprachen Pastorin Franziska Klein, SCM-Geschäftsführer Christian Brenner und TV-Moderatorin Kim Diehl über Frieden im Alltag. Diehl beschrieb Frieden als „innere Gelassenheit“, auch wenn das Leben manchmal hektisch sei. „Auch Jesus war richtig beschäftigt. Er wurde ständig unterbrochen. Trotzdem war Jesus nicht gehetzt.“ Man solle sich fragen, ob man aus einem „Getriebensein“ heraus oder einem „Gehaltensein“ heraus leben wolle.

Christian Brenner, Geschäftsführer der SCM-Verlagsgruppe (zu der auch Jesus.de gehört) erzählte davon, wie er neben der Arbeit in seiner Gemeinde predigte, weil niemand anderes dafür Zeit fand. Er betonte, dass ihm die Predigtvorbereitung dabei geholfen habe, wieder Frieden zu spüren – trotz der finanziell angespannten Lage der Verlagsgruppe.

Franziska Klein erklärte, dass Frieden für sie auch immer „Frieden mit sich selbst“ bedeute. Seit Kurzem habe sie einen besseren Zugang zu ihren Emotionen. Das sehe sie als Geschenk von Jesus Christus und als Teil eines neugewonnenen Friedens: „Für mich ist das auch ein neues Entdecken von Menschsein in seiner Vielfalt.“

SPRING ist ein christliches Festival für alle Altersgruppen. Es findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2010 in Willingen (Nordhessen) statt. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland.

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