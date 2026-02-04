Thorsten Dietz: „Wir sollten Mut haben, den Frieden zu riskieren“

Im „Himmelwärts“-Gottesdienst der Creativen Kirche spricht der Theologe Thorsten Dietz darüber, wie Christen mit gesellschaftlicher Polarisierung umgehen können. Sein Kernanliegen: Entfeindung statt Schwarz-Weiß-Denken.

Von Lina Ellert

Erschreckende Meldungen über ICE-Einsätze, absurde Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump, die in der Kapitalisierung einer eigenen Bibel noch nicht ihr Ende gefunden haben und hierzulande oft nur noch eine Reaktion von Entsetzen und Kopfschütteln auslösen, ein politischer Rechtsruck Richtung Nationalismus in vielen Ländern: Das alles kann Angst machen. Viele Christinnen und Christen fragen sich: Wie sollen wir uns im Hinblick auf die aufgeheizte politische Lage und polarisierenden Debatten verhalten?

Im Rahmen des „Himmelwärts“-Themengottesdienstes der Creativen Kirche im Saalbau in Witten versucht der Theologe, Autor und Podcaster Thorsten Dietz, Antworten zu formulieren.

Jesus und Politik: Unvereinbar?

Zuerst widmet sich Dietz der These, man könne aus der Bibel keine politischen Botschaften ableiten und Jesus selbst sei nicht politisch gewesen. Er selbst habe in seinem Leben unterschiedliche Meinungen zu dieser Frage gehabt. Um die These angemessen beurteilen zu können, sei es notwendig, die Bibel in ihrem historischen Zusammenhang zu betrachten – und nicht nur aus heutiger Perspektive. Die Antike unterschied nicht zwischen religiösem und politischem Machtanspruch, so Dietz. „Die Kaiser dieser Zeit waren erst Repräsentanten des Göttlichen, dann zunehmend selbst Götter.“ Jesu Zeichen und Lehren über das Reich Gottes waren für die römischen Statthalter deshalb so provokant, weil sie ihrer eigenen Macht die Grenzen aufzeigten. Dem entsprach auch der verhöhnende Schriftzug auf Jesu Kreuz: König der Juden. Der Aufruhr, den Jesus erzeugte, sei somit zutiefst politisch gewesen.

Dies bedeute jedoch nicht, die Bibel für die eigene politische Agenda frei drehen und wenden zu können, erläutert Dietz. Statt die Bibel als Megafon für die eigene Meinung zu nutzen, sollte man sie stattdessen als Fernrohr gebrauchen: „Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, dann ist sie ein Fernrohr in Gottes Welt, in Gottes Willen, in Gottes Gedanken, in Gottes Geschichte mit den Menschen. Du musst gut hingucken.“

„Suchet der Stadt Bestes“

Als Beispiel zitiert der Theologe aus Jeremias Brief an die Israeliten im babylonischen Exil. Dietz betont, wie verzweifelt diese Menschen waren. Aus ihrer Heimat entrissen, befanden sie sich in einem feindlichen Land und fürchteten sich vor der Ausrottung ihres Volkes: „Viele wurden getötet, man schnitt den Leuten Haare und Schlimmeres ab, viele mussten gefesselt, aneinander gekettet diesen Weg gehen“. Die Gefangenen rechneten nun in dem Brief mit einem Schlachtplan des Propheten, einer Versammlung zum gewaltsamen Widerstand im Kampf gegen den erbitterten Feind. „Sie haben Gott angefleht, dass er deren Kinder nehmen möge und am Felsen zerschmettern soll, aus Rache und Vergeltung für das, was diese furchtbaren Babylonier getan haben.“ Aber es kam ganz anders.

Stattdessen steht im Brief, den Jeremia explizit als Wort Gottes deklariert: „Baut Häuser und richtet Euch dort [im Exil] zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter […], euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden […]. Betet für das Wohlergehen der Stadt – denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden (Jeremia 29, 5-7).“

Diese Botschaft enthalte zwei konkrete Erkenntnisse, so Dietz. Erstens bedeute sie, dass Gott nicht nur „nationaler Kriegsgott“ der Israeliten ist, sondern ein Gott aller Völker. Gott sei ein „Gott der ganzen Welt und vor ihm sind alle Menschen gleich.“ Die Menschen damals wären zutiefst gerührt und erfreut gewesen, dass ihre Idee – diese Idee vom Gott Israels als dem Menschheitschöpfer – einmal wirklich um die Welt geht“, so Dietz.

Zweitens stelle sich diese Bibelstelle ganz klar dem Hass entgegen, den die Gefangenen gefühlt haben müssen. Das Schwarz-Weiß-Denken in Feind und Freund soll durch den Brief ein Ende finden – Gott fordert von den Israeliten in dieser Situation eine „innere Entfeindung“, erklärt Dietz. Um ganz nach Jesu Lehre der Feindesliebe handeln zu können, gelte es, sich nicht vom Hass zerfressen zu lassen – auch ungeliebten Menschen oder politischen Gegnern gegenüber. „[Wer das nicht versteht…] der kann mal anfangen: Welche Lehrerin war die Allerschlimmste und hat dein Selbstbewusstsein in der Schulzeit am meisten dezimiert? Nun stell dir die vor, segne sie und bitte Gott für sie um Gutes. Ja, da geht’s los.“

Gegner – nicht Feinde!

Jeremias Brief zeige etwas, was auch heute wichtig sei, sagt Dietz: „Rettung der Demokratie heißt: Sicher müssen wir kämpfen, aber wir sollten im Kampf menschlich bleiben und es niemals erlauben, dass Gegnerschaft zur Verfeindung wird. Wenn wir die innere Entfeindung verlieren – wenn wir ins Feindschema übertreten – ist nichts mehr zu retten.“ Dies sei auch ein Wagnis: „Du machst dich verletzlich, du machst dich angreifbar. […] Du trittst in einen Vertrauensvorschuss, du investierst Vertrauen, dass es geht, dass man miteinander in Frieden leben kann.“

Jeremia rede jedoch nicht von Unterwerfung. Auf Rückfrage ermutigt Dietz dazu, sich ein Beispiel an gewaltlosen, aber lauten und deutlichen Protesten wie dem von Martin Luther King zu nehmen. Er betont: Dessen gewaltloser Protest sei nicht passiv gewesen, sondern King stellte deutliche Forderungen.

Wie würde christliche Politik laut Dietz aussehen? In einer idealen Welt wäre niemand Herr oder Führer, so der 54-Jährige. „Wir würden alle gleichwertig und geschwisterlich nur Gott unterstehen.“ Es würde wie in den Seligpreisungen ein besonderes Augenmerk auf die Benachteiligten des Volkes gerichtet werden – ganz im Sinne der Präambel der schweizerischen Verfassung: „Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen“.

Thorsten Dietz hielt seinen Vortrag im Rahmen des Himmelwärts-Gottesdienstes der Creativen Kirche im Wittener Saalbau.

