„Stronger“-Aktionstag: Männer erleben Gemeinschaft und Glaubensimpulse

Beim Männeraktionstag der Liebenzeller Mission erlebten 750 Teilnehmer Action, Gemeinschaft und Impulse zum Glauben. Initiator Steffen Cramer betonte: „Wahre Männlichkeit hängt nicht am Status.“

Rund 750 Männer kamen zum siebten Männeraktionstag der Liebenzeller Mission ins Monbachtal im Nordschwarzwald. Über 40 Aktionen sorgten für Abwechslung: vom Pfannenschmieden über Motorsägen-Frisbee bis zum Flying Fox quer über das Tal, heißt es in einer Pressemitteilung. Neu dabei war „Air Jump“ – ein Sprung aus sechs Metern Höhe auf ein XXL-Kissen.

„Auch wenn wir hier Kraft, Maschinen und Action feiern, ist das nicht zwingend ein Ausdruck für wahre Männlichkeit“, sagte Steffen Cramer. „Sie ist unabhängig davon, ob mir bei einem saftigen Steak das Wasser im Mund zusammenläuft oder ob ich glänzende Augen beim Anblick eines Porsche bekomme.“ Wahre Männlichkeit zeige sich, „wenn Äußerlichkeiten und Status wegbrechen“. Männer nach Gottes Willen wüssten, „dass sie nicht perfekt sein müssen, weil es mit Jesus Christus jemanden gibt, der Schuld vergibt und Leben neu machen kann“.

Das Format richtet sich laut Veranstalter an Männer, die offen für Glaubensfragen sind, aber keinen Zugang zu traditionellen Gemeinden finden. „Viele können sich nicht vorstellen, in einer Kirchenbank zu sitzen, nur zuzuhören und zu singen“, so Cramer. Deshalb sei der Aktionstag bewusst locker gehalten: „Man kann einfach vorbeikommen und jemanden mitbringen – ganz ohne Druck.“ Der nächste Männeraktionstag findet am 26. September 2026 statt.

Veranstalter des Männertags war die Liebenzeller Mission gemeinsam mit den Christlichen Gästehäusern Monbachtal.

