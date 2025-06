Tag der Autobahnkirchen: Diese Aktionen sind geplant

Insgesamt 45 Autobahnkirchen gibt es in Deutschland. Am 29. Juni sind zahlreiche besondere Veranstaltungen geplant.

Autobahnkirchen bieten Reisenden die Möglichkeit zum Entschleunigen, Besinnen und zur Andacht. Wer in einer Autobahnkirche Rast gemacht hat, fährt danach gelassener, rücksichtsvoller und sicherer, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM). Zum Tag der Autobahnkirchen am Sonntag, 29. Juni, gibt es in den Kirchen vor Ort bundesweit verschiedene Veranstaltungen, darunter folgende:

Ökumenische Autobahnkirche „Licht auf unserem Weg“ in Geiselwind (A3): Andacht um 14 Uhr mit Reisesegen, moderner Musik und geistlichen Impulsen u.a. von Bikerpfarrer und Motorradseelsorger Frank Witzel

Evangelische Kirche „Feiningerkirche“ in Gelmeroda (A4): Gottesdienst mit Abendmahl um 11 Uhr, Reisesegen um 14 Uhr

Ökumenische Autobahnkirche „Heilige Dreifaltigkeit“ in Waidhaus (A6): Andacht zum Tag der Autobahnkirchen um 14 Uhr

Katholische Autobahnkirche „Maria – Schutz der Reisenden“ in Adelsried (A8): Gottesdienste mit Fahrzeugsegnung um 10 und 18 Uhr

Autobahnkirche A71 bei Bibra: ökumenischer Gottesdienst zum zehnjährigen Bestehen der Kirche um 14 Uhr in Erinnerung an die deutsch-deutsche Teilung und deren friedliche Überwindung

Großteil der Besucher männlich

Rund eine Million Reisende besuchen jährlich eines der bundesweit 45 Gotteshäuser entlang der Autobahnen, heißt es in der Pressemitteilung der EKM. Von den existierenden Kirchen sind 19 evangelisch, 9 katholisch und 17 ökumenisch getragen. Viele Besucher nutzen das ausliegende „Anliegenbuch“, um Gedanken festzuhalten, oder zünden eine Kerze an.

„Auffällig ist: Ein Großteil der Besucher sind Männer“, beobachtet Stefan Blumtritt, Oberkirchenrat in der Bayerischen Evangelischen Landeskirche, laut deren Pressemitteilung. Gerade Trucker, Vielfahrer und Motorradfahrer schätzen den Zwischenstopp an Autobahnkirchen – sie seien „spirituelle Tankstellen“.

Veranstaltet wird der bundesweite Aktionstag vom Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) in Kassel, dem Dachverband der Autobahnkirchen.

Link: Homepage der Autobahnkirchen